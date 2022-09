Georgina ha una ferita profonda sull’anima: “Il mio cuore a pezzi per la morte di mio figlio” Nella prossima serie dedicata alla compagna di Cristiano Ronaldo avrà una parte fondamentale la vicenda drammatica che ha colpito la coppia: il 18 aprile scorso annunciò la morte di uno dei bimbi dati alla luce dalla donna. “Mi sono chiesta come potevo andare avanti”.

Un’immagine di qualche tempo fa, quando la coppia rivelò di attendere due gemelli.

"Mi sono chiesta come potevo andare avanti". Georgina Rodriguez avvolge la sequenza videoclip della sua vita e sente una stretta al cuore. La perdita di un figlio è straziante. Un padre e una madre che lo vedono spegnersi tra le braccia non possono conoscere dolore peggiore. Che tu sia la compagna di una della star dello sport internazionale oppure una persona comune poco importa. Qualcosa muore dentro te alla stessa maniera anche se sei una modella apprezzata. Nulla è più come prima anche se la tua vita è cambiata in maniera radicale, passando dalla vita di commessa che va al lavoro in bus a donna influencer, un volto ricercato dai brand.

È una livella inesorabile. La compagna di CR7 racconterà la vicenda personale che le ha impresso un ferita profonda: il 18 aprile scorso, in un comunicato congiunto con il calciatore, rese noto il decesso di uno dei gemelli che aveva portato in grembo. E fu durissimo.

La compagna di CR7 parlerà a cuore aperto nel programma che andrà in onda su Netflix: I Am Georgina questa volta avrà un filo conduttore diverso rispetto alla precedente edizione, sullo sfondo ci sarà anche il dramma vissuto dalla coppia. La compagna del campione portoghese nasconderà nulla del tumulto emotivo che s'è scatenato in quei momenti difficili. Qualche dettaglio, alcune frasi, sono già trapelate lasciando presagire la grande commozione che entra nel corredo accessorio della tragedia, uno dei capitoli più coinvolgenti.

La foto della piccola Esmeralda condivisa sui social network da Georgina Rodriguez in un post su Instagram.

È stata la stessa Georgina a parlare della sua esperienza nel corso di un festival televisivo e radiofonico spagnolo. Ha usato poche parole, non ne aveva bisogno di altre. Certe cose ti esplodono nell'anima e lì restano. Si fermano sulla punta della lingua. Qualcosa tracima, molto altro resta lì, a pesare come una pietra sul cuore.

"La vita mi ha regalato così tanto in così poco tempo – ha ammesso la compagna dell'ex Real -. Quest'anno ho vissuto il momento migliore e quello peggiore della mia vita in un istante". L'uno oscura l'altro, lo lascia nel cono d'ombra e trovare la forza per ripartire è difficile.

In testa ronza un solo pensiero: perché, cosa ha fatto di male quella creatura innocente? "Un grande pezzo del mio cuore è andato in frantumi e mi sono chiesta come potevo andare avanti. La risposta era molto più vicina a me di quanto pensassi. Ho guardato negli occhi i miei figli e lì ho visto l'unico modo per farlo, stare tutti insieme".

Bella Esmeralda è la bimba sopravvissuta. Una "piccola grande benedizione" che è "nella pelle, nell'anima e nel cuore", così l'ha definita la donna in un post su Instagram che vede la piccola mentre dorme con il ciuccio in bocca stretta alla mamma.

"Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e di felicità", è uno dei passaggi più toccanti del documento contenente la dichiarazione condivisa sui social con la quale la coppia rendeva pubblica la notizia del grave lutto subito. "È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre".

Bella Esmeralda è una dei due figli che Georgina ha avuto dalla relazione con Cristiano Ronaldo (l'altra è la piccola Alana Martina nata nel 2017). La famiglia di CR7 si completa con i tre ragazzi di cui la stella lusitana era già padre: Cristiano junior, 12, e ai gemelli di cinque anni Eva e Mateo .