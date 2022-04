Prima foto in famiglia per Ronaldo e Georgina dopo il lutto: “Siamo grati per questa nuova vita” Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno pubblicato la prima foto in famiglia dopo il dramma vissuto nei giorni scorsi. Il campione del Manchester United ringrazia tutti e poi aggiunge: “Grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo e la compagna, Georgina Rodriguez, sono finalmente rientrati a casa dopo il dramma vissuto dalla coppia. Pochi giorni fa avevano infatti annunciato su Instagram la morte di uno dei gemelli avvenuta dopo il parto. Georgina infatti era in attesa di un maschietto e una femminuccia. Una notizia devastante che ha messo a dura prova tutta la famiglia che aveva chiesto immediatamente che fosse rispettata la propria privacy. "È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto – aveva scritto il giocatore – È il dolore più grande che qualsiasi genitore possa provare".

Dopo giorni di silenzio e di riflessione, è stato Cristiano Ronaldo, con un post su Instagram, a pubblicare una foto che ritrae tutta la famiglia sorridente e pronta a ripartire dopo gli ultimi giorni terribili vissuti. "Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e i gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete avuto per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo".

Negli ultimi giorni il mondo dello sport e del calcio ha mostrato una grande vicinanza nei confronti di Cristiano Ronaldo, di Georgina e di tutta la famiglia. "Il vostro dolore è il nostro dolore", aveva scritto il Manchester United a corredo del post del giocatore che annunciava la morte di uno dei due gemellini dopo il parto. Fu solo uno dei tanti messaggi di cordoglio che sono giunti al giocatore e alla compagna non appena la notizia s'è diffusa in rete. Compagni di squadra, club e tifosi di mezzo mondo hanno infatti voluto sostenere con messaggi, gesti e parole la coppia.

Cristiano Ronaldo avrebbe dovuto giocare con il Manchester United in casa del Liverpool ad Anfield la super sfida di campionato. Una partita a cui ovviamente il giocatore non ha preso parte. Il pubblico di casa ha così pensato bene di sostenere il fuoriclasse portoghese annunciando alla vigilia della gara di volere, al minuto 7, di riservare a CR7 e Georgina un lungo applauso da parte di tutto lo stadio. Ma in modo inaspettato, ad Anfield si è poi alzato l'iconico coro You'll never walk alone, storico inno dei Reds. Questa volta però non è stato cantato per accompagnare e incoraggiare la squadra di casa, ma Ronaldo e la sua famiglia.

Tutti gesti che Cristiano Ronaldo non ha dimenticato sottolineandone l'importanza proprio nel suo post. La foto pubblicata questa sera, con Cristiano Ronaldo che culla sua figlia accompagnato dalla compagna Georgina e dai loro quattro figli, è un modo per ripartire e ricominciare dall'unione e dalla serenità di tutta la famiglia. Solo stando insieme e uniti, si può avere la forza di superare momenti difficili come questo.