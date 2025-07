Nicola Pietrangeli avvisato della morte del figlio Giorgio mentre era ricoverato in ospedale

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Nicola Pietrangeli ha appreso in ospedale la terribile notizia della morte del figlio Giorgio. La grande gloria del tennis italiano si trova al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato da inizio settimana per accertamenti. Un colpo durissimo per il quasi 92enne, che ha dimostrato comunque una grande forza d’animo.

Nicola Pietrangeli e la notizia della morte del figlio appresa in ospedale

A comunicare il tutto alla leggenda della racchetta italica è stato, come riportato da Corriere.it, l'amico Giorgio Meneschincheri, Direttore dell'Unità Operativa Complessa del Gemelli, nonché fondatore e presidente di Tennis and Friends. Di fronte all’annuncio “Tuo figlio è morto”, Pietrangeli ha reagito a quanto pare con grande sobrietà, commentando: “Ha lottato fino alla fine”.

Come sta Nicola Pietrangeli

Si temeva molto per il modo in cui l’ex campione avrebbe reagito di fronte a questa tremenda notizia, anche alla luce delle sue condizioni di salute: per Nicola Pietrangeli si tratta infatti del terzo ricovero in sette mesi. A dicembre si era fratturato il femore, accusando poi altri problemi a marzo. La dipartita del suo secondogenito ha decisamente rovinato uno stato d’animo sereno per il classe 1933, che direttamente dall’ospedale romano stava anche seguendo con interesse il torneo di Wimbledon.

D’altronde, l’entusiasmo e la grinta di Giorgio avevano colpito papà Nicola, che in passato aveva dichiarato: “Il suo entusiasmo è impressionante, e va bene, benissimo. Ci aiuta il suo ottimismo, lo dicono anche i dottori”. E ora la grande gloria dello sport azzurro dovrà cercare di mantenere vivo quell’atteggiamento sempre improntato alla positività.

Giorgio Pietrangeli è deceduto a Manciano, vicino Capalbio, a 59 anni. Non c’è stato purtroppo nulla da fare per lui, che da cinque anni doveva fare i conti con un tumore che lo aveva costretto, ultimamente, a terapie domiciliari. Aveva lo sport nel sangue il secondogenito di Nicola Pietrangeli: campione di surf, capace anche di partecipare agli Europei e ai Mondiali, togliendosi la soddisfazione di vincere anche il campionato italiano. Un pioniere della tavola, che aveva scoperto la malattia in modo del tutto casuale, a margine di controlli per una caduta dalla bici in Costa Rica, dove gestiva la sua accademia.