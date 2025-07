Morto Giorgio Pietrangeli, il figlio di Nicola Pietrangeli: l’ex campione di surf aveva 59 anni

Giorgio Pietrangeli è morto a 59 anni, in gioventù era stato campione di surf, partecipò anche ai Mondiali e agli Europei. Suo padre era il tennista Nicola Pietrangeli, che ha appreso la notizia in ospedale, dov’è ricoverato per accertamenti da qualche giorno.