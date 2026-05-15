Medvedev alla moglie in tribuna a Roma: “Perché il tuo lancio non funziona?”. Lei ha una santa pazienza

Durante il match vinto a Roma, Daniil Medvedev ha avuto più di uno scambio con la moglie Daria presente in tribuna. Lei con santa pazienza gli ha dato continuo supporto, spiegandogli in una occasione come lanciare la pallina per servire.

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Daniil Medvedev è in semifinale all'ATP 1000 di Roma: il 30enne tennista russo giovedì ha battuto il giovane spagnolo Martin Landaluce in tre set e affronterà stasera Jannik Sinner per un posto in finale contro il vincente dell'altra semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Nel corso della partita giocata al Foro Italico, Medvedev si è più volte rivolto alla moglie presente in tribuna, esternando le sue classiche lamentele assortite, alle quali Daria ha risposto con grande pazienza, evidentemente ormai abituata alla ‘gestione' del bizzoso Daniil in partita.

Medvedev si sfoga con la moglie Daria, lei lo mantiene mentalmente dentro la partita

Nel secondo set, l'ex numero uno al mondo si lagnava del fatto che il suo avversario continuasse a "prendere la linea". A quel punto la moglie ha provato a rifocalizzare la sua attenzione su sé stesso e motivarlo. "Non ci interessa, ok? Giochiamo ogni palla, per favore. Dai, combatti! Per ogni palla!", gli ha detto, volendo trasmettergli di lasciar perdere le cose che non poteva controllare e concentrarsi su quello che poteva fare.

Un ‘mental coaching' che peraltro è diventato invece strettamente tecnico all'inizio del terzo set, dopo che Medvedev ha perso il servizio nel primo game, quando il russo si è lamentato di una cosa specifica che non stava funzionando. Anche in questo caso, Daria è stata assolutamente sul pezzo, rispondendo in maniera pratica al marito che in quel momento era assolutamente frustrato.

Daniil: Dimmi, perché non funziona? Perché non funziona?

Daria: Dai, dai, prossimo game, ogni palla.

Daniil: Perché il tuo lancio non funziona? Io sto solo servendo e non entra.

Daria: Fai il lancio più verso di te.

Daniil Medvedev con la moglie Daria nel 2023 dopo aver vinto il torneo di Dubai

Insomma il giocatore moscovita, alle prese con un servizio che in quel momento non lo stava assistendo a dovere, si lamentava con la moglie come se fosse colpa dei suoi consigli sulla battuta. Daria Chernyshkova è in effetti una ex tennista che ha giocato a livello junior agonistico, smettendo intorno ai 18 anni per infortuni. Laureata alla facoltà di giornalismo a Mosca, oggi lavora come imprenditrice (ha co-fondato un'azienda di barrette energetiche vegane) e supporta a tempo pieno la carriera del marito.

Il coach di Medvedev, dopo l'addio lo scorso anno allo storico allenatore Gilles Cervara, è lo svedese Thomas Johansson, ma anche ‘Dasha', sposata nel 2018, ha spesso un ruolo nel box che va oltre quello del semplice incitamento.