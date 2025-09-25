Cosa cambia per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali se Israele viene escluso dalla Uefa

La notizia l'ha data il Times, che con certezza ha scritto che Israele la prossima settimana sarà escluso dalla Uefa. L'organismo che governa il calcio europeo starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali, sotto la sua egida. Mentre la decisione si attende, forti indiscrezioni dicono che c'è una maggioranza dei membri favorevole alla Uefa all'esclusione. Ma mentre la politica si muove, pare anche che il presidente americano Donald Trump sia pronto a far sentire la sua voce, ci si chiede: dovesse essere messo alla porta Israele cosa cambierebbe per l'Italia, che la nazionale israeliana dovrebbe affrontarla il 14 ottobre, nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026?

Italia-Israele è in programma il 14 ottobre a Udine

La battaglia è soprattutto politica. Perché che Israele possa qualificarsi ai Mondiali 2026 è davvero molto molto difficile. Norvegia in fuga, Italia quasi in scia. Poi c'è Israele, che affronterà, o meglio, a questo punto, dovrebbe affrontare le due nazionali ai vertici del raggruppamento una dietro l'altra, fuori casa, nel mese di ottobre. Ma la Uefa valuta e la prossima settimana potrebbe esserci lo stop per la nazionale israeliana, che a Udine tra tre settimane dovrebbe giocare con l'Italia. Se così sarà, cambierà lo scenario della Nazionale guidata da Gennaro Gattuso, che come prima cosa nel mese di ottobre disputerebbe solo la partita con l'Estonia.

Con Israele escluso, cambierebbe la classifica del Girone dell'Italia

Qualora la Uefa dovesse escludere Israele dalle competizioni calcistiche, fuori dall'Europa League finirebbe anche il Maccabi Tel Aviv, cambierebbe volto la classifica del girone di Qualificazione ai Mondiali, ma la sostanza sarebbe la stessa. L'Italia avrebbe praticamente la certezza di essere almeno al secondo posto, perderebbe però i tre punti ottenuti grazie al successo di settembre contro Israele, stessa sorte per la Norvegia, che lo scorso marzo vinse 4-2. Il gap tra gli Azzurri e la nazionale di Haaland rimarrebbe immutato, anche se l'Italia guadagnerebbe ‘un gol' nella differenza reti.

La classifica attuale del Girone I

Norvegia 15 punti (5 partite)

Italia 9 punti (4 partite)

Israele 9 punti (5 partite)

Estonia 3 punti (5 partite)

Moldavia 0 punti (5 partite)

La classifica del girone dell'Italia con Israele esclusa

Norvegia 12 punti (4 partite)

Italia 6 punti (3 partite)

Estonia 3 punti (3 partite)

Moldavia 0 punti (4 partite)