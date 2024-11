Corona fa il nome di Theo Hernandez: sarebbe accusato di aver colpito una donna in un locale

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Fabrizio Corona ‘anticipa' Massimo Giletti e fa il nome del "famosissimo giocatore di una delle due squadre di Milano", che Giletti lunedì scorso – durante la trasmissione di Rai3 ‘Lo stato delle cose' – aveva detto aver visto "colpire in modo violento una ragazza": secondo il fotografo, si tratterebbe di Theo Hernandez, 27enne giocatore del Milan. Corona – nel fare il nome dell'esterno mancino francese – annuncia che a breve mostrerà lui quel video, del quale è entrato in possesso prima di Giletti. Già, perché era stato già lui ad inizio ottobre a svelare la vicenda sul proprio canale Telegram, spiegando di aver ricevuto un video in cui Theo "colpisce con un pugno una donna, che cade a terra dopo l'aggressione".

Corona all'epoca aveva aggiunto che la presunta vittima aveva poi sporto denuncia per violenza privata. Nulla era trapelato al riguardo, né il Milan aveva preso provvedimenti nei confronti del giocatore, che ha continuato regolarmente a partecipare a tutte le attività della squadra rossonera, tornando ad essere utilizzato come titolare inamovibile da Fonseca nelle ultime partite di campionato e Champions dopo il momento difficile coinciso con le due giornate di squalifica di ottobre conseguenti all'espulsione di Firenze.

Theo Hernandez in campo martedì in Slovan Bratislava-Milan di Champions League

L'anticipazione di Giletti: "Ho un video in cui un famosissimo calciatore di una delle due squadre di Milano colpisce una ragazza"

"È successo che una persona mi ha contattato e mi ha portato un filmato, e me lo ha fatto vedere questo filmato. Con l'azienda abbiamo deciso di prendere una linea comune di non farvelo vedere, perché dobbiamo fare degli accertamenti. Ma io vi devo raccontare cosa ho visto", aveva detto Giletti lunedì scorso, prima di descrivere la presunta aggressione del calciatore in un locale di Milano.

"Ho visto un famosissimo giocatore di una delle due squadre di Milano colpire in modo violento una ragazza – aveva continuato Giletti – questa ragazza finisce su un tavolo, viene rialzata e lui, lo stesso giocatore – in evidente stato di alterazione – la ricolpisce, tenta di colpirla con un altro colpo. Dopodiché ci sono altre immagini, dove lo stesso giocatore sfascia un muro e poi fa altre cose. Noi ci fermiamo qui su questa cosa, andremo avanti, perché credo che insomma, poi se tu ti metti – come hanno messo i giocatori ieri – un simbolo rosso sul volto e poi fai queste cose, beh insomma poco adatto è questo sistema. Sono immagini pesanti, eh molto pesanti, ma noi non smetteremo di lavorare per farle vedere".

Corona fa il nome del calciatore: sarebbe Theo Hernandez

Adesso, a distanza di cinque giorni da allora, Corona posta su Instagram quel segmento video di Giletti e fa il nome di Theo: "Il nome che stavate aspettando è quello di Theo Hernandez, giocatore del Milan e della nazionale francese". Il fotografo annuncia poi che "racconteremo e mostreremo nel dettaglio la sua serata di violenza ed eccessi in un noto locale milanese", dando appuntamento alla pubblicazione del video in questione: "Ve lo facciamo vedere noi". Al momento, non c'è alcuna notizia di indagine su Theo Hernandez.