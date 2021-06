Cile-Paraguay si gioca allo stadio Nacional di Brasilia (ore 2.00 italiane di venerdì 25 giugno) e vede di fronte due protagoniste della Copa America 2021, con la Roja che è attualmente seconda in classifica nel Girone A e la nazionale paraguayana terza a due lunghezze di distacco. E' la quarta giornata in programma e ogni partita inizia a farsi delicata per proseguire nel torneo. Chi sta meglio è il Cile che dopo 3 gare è ancora imbattuto e in classifica nel Gruppo A, la sola Argentina è riuscita a fare di meglio qualificandosi già ai quarti. Due i pareggi, con l'Albiceleste e l'Uruguay mentre il successo è arrivato contro la Bolivia. Per la nazionale di Lasarte una nuova vittoria significherebbe qualificazione matematica.

Il Paraguay al momento ha disputato solamente due partite, una in meno del Cile e ha tre punti in classifica con una sconfitta (contro l'Argentina) e una vittoria (sulla Bolivia). Anche per la Nazionale di Berizzo, dunque, un buon inizio e ci sarà il tentativo di battere il Cile per superarlo in classifica e mettere un piede al turno successivo.

Copa America 2021, dove vedere Cile-Paraguay in TV e in streaming

Cile-Paraguay si gioca alle 2.00 italiane allo stadio Nacional di Brasilia, in Brasile, dove si disputa la Copa America 2021. E' una gara che si può seguire in diretta integrale via Sky, sul canale a pagamento Sky Sport sia sul digitale che sul satellite. Chi non potesse seguire il match in TV può usufruire del servizio in streaming, con la diretta online: SkyGo è l'applicazione di riferimento da scaricare su pc o sui devices mobili (smartphone o tablet), oppure c'è il servizio di Eleven Sport, per il quale basta registrarsi sul sito di riferimento e pagare il ticket.

Le probabili formazioni di Cile-Paraguay in Copa America

Cile e Paraguay dovranno provare a vincere questa partita per dare una svolta importante alla propria Copa America. Il Cile si affiderà ad un oramai collaudato 4-2-3-1 con Edu Vargas che sarà il classico puntero su cui si concentreranno le giocate offensive. Arturo Vidal, invece, condurrà le danze sulla trequarti, mentre Aranguiz e Pulgar dovranno pensare a preservare la difesa dagli attacchi paraguayani.

Per cercare il successo, Berizzo proverà ad affidarsi al 4-3-3 con un baricentro avanzato e offensivo che vede il tridente titolare in campo: Kaku e Angel Romero ai lati, mentre al centro ci sarà Avalos.

Cile (4-2-3-1) – Bravo; Isla, Sierralta, Medel, Vegas; Aranguiz, Pulgar; Orellana. Vidal, Meneses; Vargas.

Ct Lasarte

Paraguay (4-3-3) – Silva; Espinola, Valbuena, Gustavo Gomez, Junior Alonso; Sanchez, Almiron, Piris; Kaku, Avalos, Angel Romero.

Ct Berizzo

Dove si gioca la partita

La partita tra Cile e Paraguay si gioca alle 2.00 italiane nello stadio di Brasilia, Nacional. E' lo stadio principale della Capitale verdeoro ed è intitolato all'indimenticato Garrincha, campione del mondo nel '58 e nel '62. Ricostruito interamente nel 2014, con una capienza ridotta per motivi di sicurezza a 40 mila unità quando fu edificato negli anni '70 vantava oltre 70 mila posti a sedere.

Copa America, Cile-Paraguay nel girone A

Cile e Paraguay sono tra le nazionali più quotate, insieme all'Uruguay, all'interno del Gruppo A quali alternativa all'Argentina, indiscussa regina del Girone e già al turno successivo. Hanno iniziato la propria Copa America con il piede giusto e si stanno giocando l'accesso alla seconda parte della competizione, approfittando anche del mezzo passo falso uruguayano (a solo 1 punto in 2 gare) dopo la sconfitta contro la Seleçion e il pareggio con il Cile. Fanalino di coda, e con le speranze ridotte ad un lumicino, la Bolivia, squadra decisamente di tasso inferiore rispetto alle avversarie.