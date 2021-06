La Copa America 2021 verrà trasmessa in diretta TV da Sky e in streaming su NOW e Eleven Sport. Dopo diversi di incertezza è arrivata la notizia sull'assegnazione definitiva dei diritti tv per la competizione organizzata dalla CONMEBOL. Il torneo per nazionali più longevo del mondo partirà la notte del 13 giugno dopo tanti giorni di discussioni per lo spostamento della competizione in Brasile dopo la rinuncia di Colombia, per le proteste contro il governo; e Argentina, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tutti i 28 match della più prestigiosa competizione calcistica organizzata dalla CONMEBOL e la manifestazione si chiuderà il 10 luglio 2021 al Maracanã di Rio de Janiero per la seconda volta consecutiva dopo l'edizione del 2019.

La 47^edizione della Copa America vedrà sfidarsi 10 nazionali dell'America del Sud suddivise in due gironi da cinque squadre: il gruppo "zona Sud" è composto da Argentina, Bolivia, Uruguay, Cile e Paraguay; mentre quello "zona Nord" da Brasile, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela.

Dove vedere le partite della Copa America 2021 in TV e in streaming

Le partite della Copa America 2021 si potranno vedere in diretta TV sui canali di Sky e in streaming su Sky-Go, Now Tv e su Eleven Sport. L'app di Sky è per gli abbonati alla media company di Comcast mentre Now Tv è pay-per-view. Per Eleven Sport basta registrarsi e pagare il ticket: le gare si potranno vedere su www.elevensports.it o attraverso le applicazioni scaricabili dagli store Android e iOS.

Calendario partite della Copa America: gli orari TV

Le due gare che daranno il via alla competizione si giocheranno la notta tra il 13 giugno e il 14 giugno: la gara inaugurale sarà Brasile-Venezuela e subito dopo sarà la volta di Colombia-Ecuador.

DOMENICA 13 GIUGNO

Ore 23: Brasile-Venezuela, Sky Sport Serie A (canale 202)

Ore 02: Colombia-Ecuador, Sky Sport Serie A (canale 202)