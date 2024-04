Arsenal-Bayern Monaco, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Arsenal-Bayern Monaco è la partita d’andata dei quarti di finale di Champions League. Fischio d’inizio oggi martedì 9 aprile alle ore 21 allo stadio Emirates di Londra, con diretta TV in esclusiva su Sky e streaming su Sky GO, NOW e Infinity. La squadra di Arteta reduce dalla vittoria ai rigori contro il Porto se la vedrà con i tedeschi che agli ottavi hanno battuto la Lazio. La formazione di Tuchel spera di riscattarsi in Champions dopo un’annata complicata in Bundesliga.

Le formazioni di Arsenal-Bayern Monaco. La partita sarà un derby per Kane che da ex Tottenham, avrà uno stimolo in più contro l'Arsenal. Sarà lui a guidare l'attacco dei bavaresi, mentre Arteta punta sul trio formato da Saka, Havertz e Trossard.

Partita: Arsenal-Bayern Monaco

Data: martedì 9 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Stadio Emirates, Londra

Canale TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 253

Diretta streaming: Infinity+, Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, quarti andata

Dove vedere Arsenal-Bayern Monaco in diretta TV su Sky o Canale 5 o Prime Video, il canale

Dove vedere Arsenal-Bayern Monaco in TV? La partita non sarà trasmessa in chiaro, ma sarà visibile in esclusiva su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253, con telecronaca di Andrea Marinozzi e Paolo Di Canio. Possibile seguire il match anche su Diretta Gol con le fasi di gioco maggiormente degne di nota.

Arsenal-Bayern Monaco, dove vederla in streaming

Arsenal-Bayern Monaco si potrà vedere anche in diretta streaming, a partire dalle 21. Servizio offerto su Sky GO, in esclusiva per gli abbonati Sky, o su NOW, acquistando anche il singolo biglietto della partita. Diretta anche su Infinity+.

Champions League, le formazioni di Arsenal-Bayern Monaco

L'Arsenal di Arteta dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. In avanti ci sarà Havertz come falso nueve con Saka e Trossard a supporto. Bayern con il 4-2-3-1, con Kane terminale offensivo, e Sané, Musiala e Muller a supporto.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Smith Rowe; Saka, Havertz, Trossard. All. Arteta

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, de LIgt, Dier, Davies; Goretzka, Laimer; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel