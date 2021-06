È bastato un gol di una vecchia conoscenza del calcio italiano come il Papu Gomez all'Argentina per battere il Paraguay e conquistare i quarti di finale della Copa America. L'ex atalantino si è preso la scena in quella che è stata comunque la notte di Leo Messi, che ha tagliato un traguardo storico con l'Albiceleste: per il numero 10 147a partita con la sua rappresentativa e eguagliato il record di presenze in nazionale di Mascherano.

Come sempre gli occhi di tutti in occasione della sfida tra l'Argentina e il Paraguay erano puntati su Leo Messi, che per la verità non ha sfoderato una prestazione particolarmente brillante. La stella del Barcellona è comunque entrato nell'azione del gol decisivo per la nazionale di Scaloni, servendo Di Maria, abile a sua volta a pescare il Papu. Quest'ultimo con un tocco morbido ha depositato il pallone in rete, permettendo di fatto all'Argentina di ottenere con il minimo sforzo i quarti di finale della Copa America (stesso obiettivo aggiunto nella notte dal Cile grazie al pareggio con Uruguay).

Notte di festeggiamenti e celebrazioni dunque per Leo Messi che ha raggiunto le 147 presenze con la maglia della sua nazionale. La Pulce ha raggiunto così il suo amico Javier Mascherano e sembra destinato a diventare il recordman assoluto già nel prosieguo di questa edizione della Copa America. 15 anni, 10 mesi e 4 giorni dunque per il numero 10 dalla sua prima presenza con la maglia dell'Albiceleste, collezionata in un'amichevole contro l'Ungheria. In quell'occasione, Messi entrò nella ripresa per un debutto rovinato da quell'espulsione conquistata poco dopo il suo ingresso. Da allora sono passati 5787 giorni, Messi ha disputato quattro Mondiali e sei Coppe America mettendo a referto 73 gol. E la speranza è quella di celebrare questo risultato proprio con un successo nel torneo continentale.