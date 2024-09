video suggerito

Consigli Fantacalcio 2024/25, la guida su chi prendere all'asta: divisione in fasce ruolo per ruolo Fantacalcio 2024/2025, i consigli sui giocatori della Serie A da prendere ruolo per ruolo e la guida completa per l'asta: ecco gli attaccanti, i centrocampisti, i difensori e i portieri su cui puntare all'asta divisi per fasce.

A cura di Alessio Morra

Guida e i consigli per l'asta del Fantacalcio 2024/25: ecco tutti i giocatori da prendere ruolo per ruolo con la divisione in fasce per portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. La Serie A 2024-2025 è iniziata da tre giornate, ma i fantallenatori hanno da tempo iniziato a studiare per l'asta, che rappresenta il momento cardine.

Fondamentale è acquistare calciatori. Tocca, però, anche essere informati sulle formazioni titolari, perché è importante avere in rosa chi gioca con certezza. E bisogna anche capire qual è la strategia migliore per l'asta soprattutto a livello di budget, sia per i ruoli che per i vari slot, che da qualche anno è ormai la parola chiave. C'è chi può preferisce spendere tanto per uno dei big del campionato e chi invece punta su calciatori di medio alto livello piuttosto che su grandi stelle. Ecco la guida all'asta e i consigli sui giocatori da evitare e le scommesse su cui puntare per la propria formazione.

Consigli Fantacalcio 2024, la griglia dei portieri della Serie A

Difensori da prendere all'asta del Fantacalcio: titolari, low cost e big

Sia che si scelga di giocare con una difesa che quattro che a tre è importante scegliere dei difensori di livello per poter provare a lottare per il titolo del Fantacalcio. Chiaramente i difensori più ambiti sono quelli che fanno gol e coloro che prendono voti alti. Theo Hernandez è sempre tra i primi di ogni lista pre-asta, così come Federico Dimarco, freccia nell'arco dell'Inter. Tra i centrali si segna sempre in rosso lo juventino Bremer.

Top: Hernandez, Bremer, Dimarco, Di Lorenzo, Bellanova, Bastoni

Di Theo Hernandez del Milan e Federico Dimarco si è già detto, garantiscono gol e assist. Bremer e Danilo della Juventus rappresentano l'elite difensiva, grande continuità per i due brasiliani che vedono bene la porta. Anche se Danilo per ora è una riserva, quindi c'è un asterisco al fianco del suo nome. Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è da anni tra i difensori di prima fascia. Di livello altissimo è ovviamente l'interista Bastoni, perno della squadra di Inzaghi. Tra i top va inserito anche Bellanova, che dopo una meravigliosa stagione vissuta con il Torino è passato all'Atalanta.

Semi top: Pavlovic, Dumfries, Mancini, Buongiorno, Cambiaso, Gatti

Infinito l'elenco di difensori di valore. Pavlovic si è presentato con un gol. Dumfries in realtà è uno dei top, ma non ha sempre il posto fisso, Darmian è la sua validissima alternativa. Cambiaso è altrettanto di livello alto, pure perché è un jolly per Thiago Motta, che può schierarlo dovunque. Gatti ha iniziato bene il campionato. Lo scorso anno hanno disputato un campionato di livello e segnato diversi gol Mancini della Roma e Buongiorno, passato al Napoli.

Buoni: Biraghi, Martinez Quarta, Ruggeri, Zappacosta, Tomori, Gosens

Tra gli otto difensori goleador dell'ultima stagione ci sono anche Martinez Quarta e Tomori, che talvolta lasciano qualcosa nella fase difensiva pura. Zappacosta garantisce gol e assist, così come Ruggeri sempre dell'Atalanta. Tra i difensori buoni per il fantacalcio ovviamente anche quelli della Fiorentina Biraghi e Gosens. Considerando anche i tanti gol del 2022-2023 nell'elenco va anche l'austriaco Posch.

Sorprese: Cabal, Tchatchoua, Gaspar, Guilbert

Nell'elenco dei difensori da consigliare per il fantacalcio c'è Cabal, ex Verona in forza alla Juventus. Poco considerato può garantire un grande rendimento il colombiano. Del Verona è Tchatchoua, che si è spostato progressivamente in difesa. Tra i difensori da consigliere per il fantacalcio anche quelli del Lecce Gaspar e Guilbert.

I migliori centrocampisti su cui puntare all'asta del Fantacalcio 24/25

Gli attaccanti per il fantacalcio: i migliori, le scommesse e le sorprese

Top: Lautaro Martinez, Vlahovic, Lukaku, Dybala, Leao, Kvaratskhelia, Thuram

Lautaro Martinez è l'ultimo capocannoniere della Serie A e insieme a Dusan Vlahovic rappresenta il top assoluto. Non c'è bisogno nemmeno di scriverli nella propria lista. L'attaccante dell'Inter e quello della Juventus sono quelli da consigliere al fantacalcio. Lukaku è tornato in Serie A e considerato il gioco del Napoli potrebbe segnare tanto. Ha già iniziato alla grande Marcus Thuram: autore di 4 gol in 3 partite. Dybala, Kvaratskhelia e Leao non dovrebbero garantire vagonate di gol, ma tra prestazioni, gol e assist valgono tantissimo e hanno un peso specifico enorme in fase d'asta.

Semi top: Lookman, Gonzalez, Retegui, Morata, Zapata, Soulé

Lookman è sempre andato in doppia cifra nelle annate all'Atalanta. Con i nerazzurri c'è anche Mateo Retegui, che avrà il posto fisso in virtù dell'infortunio di Scamacca. Alvaro Morata è un giocatore top, ma l'età e il turnover non dovrebbero tenerlo sempre in campo. Zapata è una certezza assoluta, come sanno tanti fantallenatori. Soulé ha disputato una grande annata, ma ora deve confermarsi con la Roma. Nico Gonzalez è passato alla Juve e cercherà spazio, lo troverà con Thiago Motta.

Buoni: Dobvyk, Kean, Castellanos, Dia, de Ketelaere, Gudmundsson

Charles de Ketelaere ha segnato tanto l'anno scorso, ma era centrocampista. Cambiando ruolo cambia anche status al fantacalcio, così come Gudmundsson, ora alla Fiorentina. Castellanos e Dia sono i centravanti della Lazio, il rischio è l'alternanza. Dobvyk alla Roma proverà a ripetere l'annata di Girona, mentre Moise Kean è partito bene con la Fiorentina.

Sorprese: Pohjanpalo, Mihalia, Bonny, Esposito, Mosquera, Livramento, Tengstedt

Di nomi a sorpresa per l'attacco ce ne sono davvero molto pochi. Si possono citare Pohjnpalo del Venezia, che ha fatto sfracelli in Serie B, come Mihalia e Bonny del Parma, oppure Esposito dell'Empoli. Il Verona ha pescato Mosquera, Livramento e Tengstedt, hanno segnato già tutti e tre.

Top: Vlahovic, Lautaro Martinez, Dybala, Lukaku, Thuram, Leao, Kvaratskhelia, Dybala

Semi top: Lookman, Gonzalez, Retegui, Morata, Zapata, Soulé

Buoni: Dobvyk, Kean, Castellanos, Dia, de Ketelaere, Gudmundsson

Sorprese: Pohjanpalo, Mihalia, Bonny, Esposito, Mosquera, Livramento, Tengstedt

I rigoristi della Serie A: i consigli su chi prendere all'asta

Sui rigoristi pure c'è una doppia scuola di pensiero: meglio prenderli e avere più bonus o meglio evitare gol e fregature dai -3. Calhanoglu tra i rigoristi è il più ambito. Vlahovic li calcerà nella Juve, ma occhio a Koopmeiners. Dybala rigorista della Roma, Lukaku del Napoli. Chi cerca il rigorista e lo vuole tra chi di mestiere non fa l'attaccante può puntare su Theo Hernandez, Pessina o su Zaccagni. Tra gli affidabili naturalmente Orsolini.

Guida all'asta del Fantacalcio 2024/25: come dividere budget e crediti per ogni slot

Importante per l'asta è anche la divisione del budget. Ognuno deve cercare di capire quanto spendere e come spendere il proprio budget. La suddivisione è fondamentale. Si può decidere di creare un attacco con due bomber assoluti, ma per cercare di farlo però bisogna sacrificare il resto della squadra. O si può operare in modo differente cercando di prendere solo un attaccante di prima fascia, da primo slot, comprando diversi centrocampisti di livello.