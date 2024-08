video suggerito

Difensori della Serie A da prendere al Fantacalcio 2024: la divisione in fasce dei titolari con top e low cost Fondamentale per ogni squadra di fantacalcio è la difesa, al di là del modificatore. I fantagiocatori hanno la possibilità di puntare sui difensori goleador o su quelli che garantiscono voti alti.

A cura di Alessio Morra

Meglio puntare su difensori goleador? O su quelli affidabili? Questo è uno dei dilemmi per chi gioca al fantacalcio. Sicuramente in ogni caso è fondamentale capire se c’è o meno il modificatore. Perché i voti alti possono fare una grande differenza. L’Italia è sempre stata la patria dei difensori, ora la maggior parte degli allenatori giocano a tre, e di fatto a cinque, ciò significa che c’è un’ampia possibilità di scelta. Perché ogni squadra ha almeno quattro o cinque difensori acquistabili di buon livello. In questo articoli si danno dei consigli sui difensori da prendere all’asta, con una divisione fatta in fasce.

Quelli che sicuramente avranno le quotazioni più alte saranno Theo Hernandez, che garantisce gol e assist, ma pure Bremer, difensore goleador, così come gli interisti Dumfries, Dimarco e Bastoni. Tre garanzie assolute. In casa Juve anche Danilo va inserito tra i top, tra questi c’è anche il nuovo giocatore dell’Atalanta Bellanova.

Difensori top: Theo Hernandez, Bremer, Dimarco, Bastoni, Bellanova

Difensori low cost: Bijol, Cabal, Giannetti, Bani, Coco, Mina

Difensori goleador: Theo Hernandez, Dimarco, Bremer, Posch.

Difensori su cui scommettere: Tchatchoua, Coco, Iovine

Nello scorso campionato quindici difensori hanno realizzato almeno tre gol. Rispetto al passato i gol dei centrali sono più equamente distribuiti e tra quelli che hanno un minimo di quattro gol ben cinque sono esterni. E bisogna fare attenzione pure ai nuovi acquisti. Questi sono i difensori che hanno segnato più reti nella Serie A 2022-2023.

Theo Hernadez (Milan), 5 gol Dimarco (Inter), 5 gol Martinez Quarta (Fiorentina), 4 gol Mancini (Roma), 3 gol Buongiorno (ora al Napoli), 3 gol Gatti (Juventus), 3 gol Tomori (Milan), 3 gol Dumfries (Inter), 3 gol

Difensori titolari di prima fascia: i top per il Fantacalcio 2024/25

I difensori top: Theo Hernandez, Dimarco, Bastoni, Danilo, Bremer, Bellanova

Gli esterni che giocano in posizione più avanzata e che possono fare gol e assist sono senz’altro i più richiesti. Theo Hernandez e Dimarco sono i primi difensori di ogni lista che si rispetti. Con loro segue a ruota Bremer, centrale della Juventus. Poi si annoverano tranquillamente tra i difensori topo l’interista Bastoni e il capitano juventino Danilo, e a questi va aggiunto Bellanova, che dopo una grande annata con il Torino è passato all’Atalanta.

Una marea i difensori affidabili che possono essere importanti nella costruzione di una squadra. Cambiaso della Juventus è un nome pesante, così come Pavlovic, neoacquisto del Milan. I campioni d’Italia dell’Inter Acerbi, Pavard e Dumfries sono tutti top, così come Darmian e Bisseck. Il capitano del Napoli Di Lorenzo è altrettanto un giocatore importante, anche se viene da una stagione negativa. L’ultima annata è stata invece splendida per Buongiorno, passato al Napoli.

Affidabile è Mancini della Roma, così come Romagnoli della Lazio. Ovviamente si può pescare facilmente in casa Bologna, dopo l’exploit dell’anno scorso. Posch garantisce gol, così come Biraghi della Fiorentina.

I difensori low cost di Serie A da prendere all'asta del Fantacalcio 2024

I difensori low cost: Bijol, Cabal, Coco, Giannetti, Bani, Mina

Bijol dell'Udinese è un difensore che viene inserito in ogni lista, ma occhio pure a Lautaro Giannetti, suo partner difensivo. Occhio pure a Cabal, che la Juventus ha preso dal Verona. Bani del Genoa lo scorso anno ha avuto un rendimento eccellente e non costerà molto. Trai i nomi nuovi c'è quello di Coco del Torino.

Difensori che giocano a centrocampo, i consigli per il Fantacalcio 2023/24

I migliori difensori che giocano a centrocampo: Dimarco, Dumfries, Bellanova, Carlos Augusto, Spinazzola, Zappacosta, Biraghi, Olivera

Con la tante squadre che giocano con la difesa a tre sono una valanga i difensori che giocano a centrocampo. L’elenco è lungo e parte con quelli dell’Inter: Dumfries, Darmian, Dimarco e Carlos Augusto e prosegue con Di Lorenzo, Mazzocchi, Olivera, Spinazzola del Napoli, Bellanova e Zappacosta dell’Atalanta, ma anche Biraghi e Parisi della Fiorentina, oltre che Dodò.

I migliori difensori goleador da prendere all'asta del Fantacalcio

Difensori goleador: Dimarco, Theo Hernandez, Zappacosta, Bremer, Mancini, Martinez Quarta.

Theo Hernandez e Federico Dimarco sono quelli che hanno segnato più gol in Serie A nella passata stagione. Cinque gol a testa. Goleador è stato pure Martinez Quarta. A segno spesso pure Gatti, Buongiorno e Mancini. Ovviamente non si possono non citare Posch e Carlos Augusto, sei gol a testa due anni fa, e Biraghi, che ha iniziato il campionato segnando.