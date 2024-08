video suggerito

Formazioni titolari Serie A 2024-2025 per il fantacalcio, come giocheranno le 20 squadre Le probabili formazioni titolari della Serie A 2024-2025, una guida indispensabile in vista dell'asta del fantacalcio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Come giocheranno le 20 squadre del campionato di Serie A 2024-2025? È la domanda più gettonata dagli appassionati di fantacalcio, a caccia di consigli in vista dell'asta di inizio stagione. Le formazioni titolari della Serie A sono un punto di partenza fondamentale per orientarsi nella scelta dei migliori calciatori. Ecco come scenderanno in campo le squadre del massimo campionato dopo la fine del calciomercato.

sommario 1 Atalanta

2 Bologna

3 Cagliari

4 Como

5 Empoli

6 Fiorentina

7 Genoa

8 Inter

9 Juventus

10 Lazio

11 Lecce

12 Milan

13 Monza

14 Napoli

15 Parma

16 Roma

17 Torino

18 Udinese

19 Venezia

20 Verona

Atalanta

Probabile formazione (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Retegui, Lookman.

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Retegui, Lookman. Rigoristi: Retegui, Lookman, Pasalic.

Secondo e terzo portiere: Rui Patricio, Rossi.

Retegui, nuovo centravanti dell'Atalanta.

Bologna

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga.

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. Rigoristi: Orsolini, Dallinga, Ferguson.

Secondo e terzo portiere: Ravaglia, Bagnolini.

Cagliari

Probabile formazione (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli.

Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. Rigoristi: Piccoli, Mina, Marin.

Secondo e terzo portiere: Sherri, Ciocci.

Como

Probabile formazione (4-4-2): Reina; Sergi Roberto, Varane, Dossena, Moreno; Strefezza, Engelhardt, Mazzitelli, Da Cunha; Cutrone, Belotti.

Reina; Sergi Roberto, Varane, Dossena, Moreno; Strefezza, Engelhardt, Mazzitelli, Da Cunha; Cutrone, Belotti. Rigoristi: Belotti, Cutrone, Verdi.

Secondo e terzo portiere: Audero, Vigorito.

Sergi Roberto è tra i rinforzi del Como.

Empoli

Probabile formazione (3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Esposito.

Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Esposito. Rigoristi: Colombo, Esposito, Fazzini.

Secondo e terzo portiere: Perisan, Chiorra.

Fiorentina

Probabile formazione (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson, Biraghi; Colpani, Gudmundsson; Kean.

De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson, Biraghi; Colpani, Gudmundsson; Kean. Rigoristi: Gudmundsson, Beltran, Biraghi.

Secondo e terzo portiere: Terracciano, Christensen.

Genoa

Probabile formazione (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha.

Gollini; Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha. Rigoristi: Pinamonti, Messias, Malinovskyi.

Secondo e terzo portiere: Leali, Stolz.

Pinamonti è il nuovo bomber del Genoa.

Inter

Probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Rigoristi: Calhanoglu, Lautaro, Taremi.

Secondo e terzo portiere: Josep Martinez, Di Gennaro.

Juventus

Probabile formazione (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Rigoristi: Vlahovic, Nico Gonzalez, Douglas Luiz.

Secondo e terzo portiere: Perin, Pinsoglio.

Douglas Luiz, uno degli acquisti della Juventus.

Lazio

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni.

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Rigoristi: Zaccagni, Dia, Castellanos.

Secondo e terzo portiere: Mandas, Furlanetto.

Lecce

Probabile formazione (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Dorgu, Rafia, Rebic; Krstovic.

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Dorgu, Rafia, Rebic; Krstovic. Rigoristi: Krstovic, Morente.

Secondo e terzo portiere: Fruchtl, Borbei.

Milan

Probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Rigoristi: Morata, Theo Hernandez, Pulisic.

Secondo e terzo portiere: Sportiello, Torriani.

Morata guiderà l'attacco del Milan.

Monza

Probabile formazione (3-4-2-1): Turati; D'Ambrosio, Izzo, Pablo Marí; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Maldini; Djuric.

Turati; D'Ambrosio, Izzo, Pablo Marí; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Maldini; Djuric. Rigoristi: Pessina, Caprari, Djuric.

Secondo e terzo portiere: Cragno, Pizzignacco.

Napoli

Probabile formazione (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Kvaratskhelia; Lukaku.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Kvaratskhelia; Lukaku. Rigoristi: Lukaku, Kvaratskhelia, Politano.

Secondo e terzo portiere: Caprile, Contini.

Lukaku è il centravanti voluto da Conte al Napoli.

Parma

Probabile formazione (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Circati, Valeri; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny.

Suzuki; Delprato, Osorio, Circati, Valeri; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. Rigoristi: Man, Bernabè, Mihaila.

Secondo e terzo portiere: Chichizola, Corvi.

Roma

Probabile formazione (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Dybala.

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Dybala. Rigoristi: Dybala, Paredes, Soulé.

Secondo e terzo portiere: Ryan.

Torino

Probabile formazione (3-5-2): Milinkovic-Savic; Maripan, Coco, Masina; Lazaro, Ilic, Ricci, Linetty, Sosa; Adams, Zapata.

Milinkovic-Savic; Maripan, Coco, Masina; Lazaro, Ilic, Ricci, Linetty, Sosa; Adams, Zapata. Rigoristi: Zapata, Sanabria, Ilic.

Secondo e terzo portiere: Antonio Donnarumma, Paleari.

Che Adams, nuovo attaccante del Torino.

Udinese

Probabile formazione (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Sanchez; Lucca.

Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Sanchez; Lucca. Rigoristi: Thauvin, Sanchez.

Secondo e terzo portiere: Silvestri, Padelli.

Venezia

Probabile formazione (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Kofod, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo.

Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Kofod, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo. Rigoristi: Pohjanpalo, Gytkjaer.

Secondo e terzo portiere: Stankovic, Neri.

Verona

Probabile formazione (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Frese; Serdar, Duda; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera.

Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Frese; Serdar, Duda; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera. Rigoristi: Mosquera, Suslov, Duda.

Secondo e terzo portiere: Berardi, Perilli.