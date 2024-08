Centrocampisti per il Fantacalcio 2024/25, la divisione in fasce: consigli per low cost e top

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Di punte vere da qualche anno a questa parte ce ne sono meno. Il calcio prevede molte squadre con il 4-3-3 o con la difesa a tre e ciò significa che ci sono molti centrocampisti che giocano in posizione più avanzata e possono fare la differenza al fantacalcio, così è stato due anni fa con Kvaratskhelia e lo scorso anno con Gudmundsson e de Ketelaere, che nel frattempo sono diventati tutti e tre attaccanti. Di centrocampisti che giocano in posizione avanzata ce ne sono parecchi, ma di centrocampisti goleador che arrivano alla doppia cifra nell’ultimo campionato ce ne sono stati quattro. Il migliore Calhanoglu, a segno spesso su rigore. A ruota il turco è stato seguito da Pulisic e Koopeminers. Questi i migliori del 2023-2024.

Hakan Calhanoglu (Inter), 13 gol Christian Pulisic (Milan), 12 gol Teun Koopmeiners (Atalanta), 12 gol Riccardo Orsolini (Bologna), 10 gol Andrea Colpani (Monza, ora Fiorentina), 8 gol Lorenzo Pellegrini (Roma), 8 gol Matteo Politano (Napoli) 7 gol

Centrocampisti di prima fascia: Pulisic, Zaccagni, Calhanoglu, Pellegrini, Orsolini, Barella, Koopmeiners, Douglas Luiz

Centrocampisti di seconda fascia: Frattesi, Loftus-Cheek, Politano, Colpani, Ederson, Locatelli, Lobotka, Ferguson, Pasalic, Brescianini, Reijnders

Centrocampisti di terza fascia: Pessina, Vecino, Strefezza

I migliori centrocampisti della Serie A per il Fantacalcio 2024: i top

I centrocampisti top della Serie A: Pulisic, Zaccagni, Calhanoglu, Pellegrini, Orsolini, Barella, Koopmeiners, Douglas Luiz

I centrocampisti che hanno maggior mercato sono quelli che trovano la via del gol. Quindi considerando le rispettive carriere e l’ultima annata va da sé che davanti a tutti ci sono Hakan Calhanoglu, l’americano Pulisic e Koopmeiners che sembra in procinto di passare dall’Atalanta alla Juventus. Hanno segnato a raffica. Chi li ha avuti nell’ultima stagione ha preso di fatto un attaccante in più.

Vede bene la porta pure Zaccagni, che da questa stagione ha la maglia numero 10 e la fascia di capitano della Lazio. Dieci sono stati i gol di Orsolini, che ha già iniziato segnando alla prima contro l’Udinese. Gol, assist e tanta quantità dà Nicolò Barella, determinante per l’Inter da diverse stagioni. Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini è tra i big, così come Douglas Luiz, centrocampista brasiliano prelevato dalla Juventus, autore di 9 con l’Aston Villa nella scorsa stagione.

Fantacalcio 2024, i centrocampisti low cost da prendere all'asta: la lista

I migliori centrocampisti low cost: Frattesi, Loftus-Cheek, Politano, Colpani, Ederson, Locatelli, Lobotka, Ferguson, Pasalic, Brescianini, Reijnders

Oltre ai sette – otto centrocampisti che paiono più forti o che potrebbero garantire più gol ce ne sono molti altri di buonissimo livello. Brescianini ha iniziato con una doppietta e il suo prezzo è già salito, dall’Atalanta si possono pescare Pasalic e il brasiliano Ederson. Con Fonseca potrebbero incidere più in zona d’attacco Loftus-Cheek e Reijnders, che sono centrocampisti di alto livello.

Politano gioca sempre in attacco ed è un superplus, pure El Shaarawy può essere schierato nel tridente. Con Thiago Motta si aspetta la rinascita di Locatelli, dopo un paio di annate opache. Opaco è stato pure Lobotka, che con Conte ha la chance di tornare su altissimi livelli. Alla Fiorentina ora c’è Colpani, che ha seguito Palladino e che giocherà in posizione avanzata.

E poi c’è Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna che ha dimostrato di essere fortissimo, ma che è ancora fuori per un lungo infortunio. Strefezza è tornato in Serie A con il Como e proverà a ripetere quanto fatto con il Lecce.

I migliori centrocampisti rigoristi

I centrocampisti che tirano i rigori: Calhanoglu, Pellegrini, Orsolini, Strefezza, Politano

Ha dimostrato di essere pressoché infallibile Hakan Calhanoglu, un cecchino dagli undici metri con l’Inter. Dal dischetto ci vanno anche Riccardo Orsolini, ma pure Lorenzo Pellegrini, rigorista non assoluto, perché Dybala è rimasto ed è il prescelto. Strefezza tirerà i penalty del Como. Mentre tra i tiratori del Napoli c’è Politano, solitamente preciso.

I centrocampisti che giocano in attacco per il fantacalcio 2024

I centrocampisti che fanno gli attaccanti: Zaccagni, Pulisic, Politano, El Shaarawy

Nel listone del fantacalcio sono tanti i centrocampisti che giocano in attacco, o da attaccanti pure in un 4-3-3 o in appoggio in un 3-4-3 o 3-4-2-1. Zaccagni è ormai un finto attaccante, così come Pulisic, che è rimasto un calciatore da segnare in rosso in ogni fantalista. Lo stesso discorso, anche se potenzialmente con qualche gol in meno, vale per Politano ed El Shaarawy.