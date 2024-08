La griglia dei portieri per il Fantacalcio 2024/25: le migliori coppie e chi prendere tra top e low cost

video suggerito

Chi gioca al Fantacalcio sa benissimo che sui portieri ci sono due grandi scuole di pensiero: c’è chi preferisce spendere tanto per assicurarsi il numero 1 di una big, un portiere affidabile che nel corso della stagione subisca meno gol possibili; ma c’è anche chi invece cerca di risparmiare sull’acquisto dei portieri e ne va a comperare di più che affidabili tra quelli che non giocano nelle principali squadre del campionato. Chiaramente l’elenco dei migliori comprende i portieri delle squadre che si sono classificate ai primi posti nell’ultima Serie A e cioè Sommer dell’Inter e Maignan del Milan, oltre a Di Gregorio che da quest’anno è il numero uno della Juventus. Chi prenderà Sommer dovrà prelevare pure Martinez, che avrà molto spazio. Carnesecchi sarà il portiere titolare dell’Atalanta. Svilar, Skorupski, Provedel e Meret sono altrettanto di livello alto. Questi i migliori portieri della scorsa stagione, tra quelli attualmente in Serie A.

Sommer (Inter) Maignan (Milan) Di Gregorio (Juventus) Carnesecchi (Atalanta) Skorupski (Bologna) Svilar (Roma) Provedel (Lazio) Meret (Napoli)

La griglia dei portieri: i consigli sulle coppie e gli abbinamenti

I perfezionisti, ma non solo, sono quelli che guardano anche gli abbinamenti casa trasferta per i portieri. La griglia degli abbinamenti ideale è quella che vede in abbinamento i portieri che giocano alternativamente in casa e in trasferta il maggior numero di volte. Per questo il numero magico è zero. Lo zero è ovviamente il numero che vale per i portieri delle squadre di Milano, Roma e Torino. Ma non è semplici accaparrarsi i portieri di Milan e Inter in tandem o di Roma e Lazio, leggermente più semplice per Juventus e Toro. Lo zero è anche il numero dei portieri di Empoli e Fiorentina, che non possono giocare in casa nella stessa giornata.

Due invece è il numero di partite stagionali casalinghe in contemporanea per i portieri di Como e Monza e di Parma e Venezia. Tre di queste quattro squadre sono salite dalla Serie B. Si potrebbe osare, anche se qualche rischio comunque c’è. Curiosamente non c’è nessuna coppia che fa tre come totale. Quindi a quota quattro ci sono Bologna e Venezia, ma anche Bologna e Verona. Quota quattro pure per Lecce e Udinese e per Milan e Verona. Maignan – Montipò sarebbe un tandem eccellente. Quattro sole patite casalinghe in contemporanea pure per Napoli e Roma. Per chi ha idea di puntare sui portieri di Inter o Juventus l’altro portiere ideale sarebbe quello dell’Empoli (5 con i nerazzurri, 6 con i bianconeri).

Di tandem con numeri altissimi se ne possono fare a raffica. 15 è il numero peggiore in questa stagione ed appartiene ai portieri di Verona e Inter e di Napoli e Lazio. Seguono a 14 Atalanta/Fiorentina, Inter/Fiorentina, Milan/Empoli, Lecce/Cagliari, Napoli/Udinese, Udinese/Cagliari.

Questi sono i migliori abbinamenti tra coppie di portieri della Serie A 2024/2025

Portieri Inter/Milan 0

Portieri Juventus/Torino 0

Portieri Lazio/Roma 0

Portieri Empoli/Fiorentina 0

Portieri Como/Monza 2

Portieri Parma/Venezia 2

Portieri Bologna/Venezia 4

Portieri Bologna/Verona 4

Portieri Lecce/Udinese 4

Portieri Milan/Verona 4

Portieri Napoli/Roma 4

Consigli Fantacalcio 2024, i migliori portieri della Serie A da prendere all'asta

Sommer nella passata stagione è stato eccezionale, un punto di forza assoluto dell’Inter. Quest’anno proverà a ripetersi, ma potrebbe lasciare più spazio a Martinez. Maignan è da tre stagioni tra i migliori della Serie A. Garanzia assoluta, così come Di Gregorio, che ora ha fatto il salto di qualità passando alla Juventus. Affidabilità estrema pure per Provedel della Lazio e Svilar della Roma, così come Skorupski del Bologna.

Musso e Carnesecchi si giocano il posto all’Atalanta. Meret è sempre il titolare del Napoli, mentre la Fiorentina continua a puntare su Terracciano, ma occhio a De Gea. Pepe Reina è il numero 1 del Como, Suzuki quello del Parma. Tra i giovani attenzione al colombiano Vaszquez dell'Empoli. Affidabilità è la parola esatta per Falcone del Lecce e Joronen del Venezia e per Okoye, ormai titolare nell'Udinese.

I secondi portieri delle squadre di Serie A

Le migliori amicizie rischiano di incrinarsi al fantacalcio quando qualcuno soffia il secondo portiere di una squadra importante. Ma chi sono i secondi e i terzi portieri della Serie A? Alcuni sono nomi noti: da Martinez dell’Inter a Perin della Juventus. Ma bisogna essere preparati all’asta e bisogna anche scoprire chi è Torriani, il 2005 che per questi mesi sarà il vice di Maignan in virtù dell’infortunio di Sportiello.

Atalanta: Rui Patricio (secondo) Rossi (terzo)

Bologna: Ravaglia (secondo), Bagnolini (terzo)

Cagliari: Sherri (secondo), Ciocci (terzo)

Como: Reina/Audero (ballottaggio titolare), Vigorito (terzo)

Empoli: Brancolini (secondo), Perisan (terzo, infortunato)

Fiorentina: De Gea (secondo), Martinelli (terzo)

Genoa: Leali (secondo), Stolz (terzo)

Inter: Martinez (secondo), Di Gennaro (terzo)

Juventus: Perin (secondo), Pinsoglio (terzo)

Lazio: Mandas (secondo), Furlanetto (terzo)

Lecce: Fruchtl (secondo), Samooja (terzo)

Milan: Sportiello (secondo, infortunato), Torriani (terzo)

Monza: Pizzignacco (secondo), Cragno (terzo)

Napoli: Caprile (secondo), Contini (terzo)

Parma: Chichizola (secondo), Corvi (terzo)

Roma: Ryan (secondo), Renato Marin (terzo)

Torino: Donnarumma (secondo), Paleari (terzo)

Udinese: Silvestri (secondo), Padelli (terzo)

Venezia: Stankovic (secondo), Grandi (terzo)

Verona: Perilli (secondo), Berardi (terzo)