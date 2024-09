video suggerito

Attaccanti della Serie A da prendere per il Fantacalcio 25: la divisione in fasce dei titolari con top e low cost La scelta degli attaccanti è fondamentale. Non avere un bomber vero può condannare ogni giocatore di fantacalcio a un’annata disastrosa. La divisione in fasce e i nomi dei bomber e degli attaccanti per i diversi slot. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Quali sono gli attaccanti della Serie A da prendere al Fantacalcio? Rispondere a questa domanda facile non è. Perché intanto bisogna decidere su chi puntare. Fondamentale è la divisione in fasce, i cosiddetti slot. Tra bomber top, attaccanti semi-top, low cost e scommesse. Di sicuro bisogna considerare l'evoluzione del calcio. Nella passata stagione solo Lautaro ha superato quota 20 gol e solo in quattro (Osimhen, Vlahovic, Giroud) sono arrivati almeno a 15. Nella scorsa stagione 18 attaccanti sono arrivati in doppia cifra, non sono tantissimi considerato che rispetto al passato si fanno molto più gol, 16 di questi sono sempre in Serie A. Lautaro, Vlahovic e Lukaku sembrano i tre attaccanti destinati a segnare di più. Ma Marcus Thuram ne ha già realizzati 4 di gol in 3 partite ed è il capocannoniere del campionato.

Gli attaccanti che hanno segnato di più nella Serie A 2023/2024

Lautaro Martinez (Inter): 24 gol

Dusan Vlahovic (Juventus): 16 gol

Victor Osimhen (Napoli): 15 gol

Olivier Giroud (Milan): 15 gol

Marcus Thuram (Inter): 13 gol

Romelu Lukaku (Roma): 13 gol

Duvan Zapata (Torino): 13 gol

Paulo Dybala (Roma): 13 gol

I migliori attaccanti della Serie A 2024/25: i top di prima fascia da prendere al Fantacalcio

I migliori attaccanti per il Fantacalcio: Lautaro, Vlahovic, Lukaku, Leao, Kvaratskhelia, Thuram, Dybala.

Lautaro Martinez è una garanzia assoluta. Non ha ancora segnato in questo campionato, ma è il favorito per la vittoria della classifica marcatori (che ha già vinto nel 2023-2024), insieme al serbo della Juventus Dusan Vlahovic, che è partito invece alla grande e che con il gioco di Thiago Motta dovrebbe essere molto avvantaggiato. I loro nomi sono quelli in cima di ogni fantacalcista. Lautaro e Vlahovic, gli emblemi di Inter e Juve che dovrebbero dar vita alla lotta scudetto.

Romelu Lukaku è tornato in Italia. Dopo aver giocato con Inter e Roma ora veste la maglia del Napoli, con i partenopei ha esordito segnando il 100° gol in Serie A. Con il belga fanno parte del primo slot il portoghese Leao, che non ha avuto grande continuità nell'ultima stagione, ma è un giocatore di livello. Marcus Thuram è partito in modo eccezionale e vuole continuare a segnare. Per il francese è la seconda stagione in Italia e già la prima è stata eccellente.

Kvaratskhelia non ha realizzato valanghe di gol, ma è stato molto continuo: 12 gol nella prima stagione, 11 nella seconda. Il giocatore del Napoli è uno di quelli da cerchiare in rosso in ogni lista, così come Paulo Dybala, rimasto a Roma e che ha tanta voglia di essere protagonista in Italia.

Gli attaccanti di fascia media da prendere al Fantacalcio

I top di fascia media: Duvan Zapata, Lookman, Morata, Retegui, Soulé, Nico Gonzalez, de Ketelaere, Gudmundsson

Duvan Zapata è una certezza assoluta, il colombiano ha segnato 112 gol in Serie A ed è uno di quegli attaccanti in realtà al limite tra il primo e il secondo slot, così come Lookman che ha avuto una grande costanza di rendimento nelle due annate con l'Atalanta. Alvaro Morata è senz'altro un giocatore di prima fascia, ma non ha mai avuto medie realizzative da bomber assoluto. Di sicuro il nome dello spagnoloè uno di quelli da sottolineare e da consigliare.

Retegui, preso per sostituire Scamacca che starà fuori al lungo, con l'Atalanta avrà tante occasioni e di conseguenza potrà segnare a raffica. Dell'Atalanta ovviamente va tenuto d'occhio pure de Ketelaere, che però ha cambiato ruolo come Gudmundsson. Entrambi potrebbero avere meno hype. Soulé e Nico Gonzalez hanno cambiato squadra. I due argentini sono due certezze. Il più giovane è passato alla Roma e vivrà una nuova realtà, l'altro è uno dei tanti colpi di mercato della Juventus.

La lista degli attaccanti low cost su cui puntare al Fantacalcio 2024

I migliori attaccanti low cost: Kean, Adams, Brenner, Lucca, Pohjanpalo, Bonny

In genere quando si parla di giocatori low cost da prendere al fantacalcio si pensa sempre a calciatori che vanno presi a 1 o poco di più. In realtà di attaccanti low cost ce ne sono tanti, che si possono prendere anche a cifre non così basse. Moise Kean è partito bene con la Fiorentina, non sarà certamente uno dei più ricercati ma può garantire tanti gol.

Che Adams del Torino è da tenere d'occhio, così come Brenner che è partito bene con l'Udinese, che schiera in attacco soprattutto Lucca. Pohjanpalo del Venezia e Bonny del Parma potrebbero essere due buonissimi affari. Occhio pure a Lorenzo Colombo, passato all'Empoli.