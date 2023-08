Consigli asta Fantacalcio Serie A 2023-2024, la guida: chi prendere ruolo per ruolo Tutto quello che c’è da sapere per effettuare una perfetta asta del fantacalcio. La guida ruolo per ruolo con i migliori e le sorprese della Serie A, e con i consigli sui rigoristi e il budget.

A cura di Alessio Morra

Il Fantacalcio è quasi alle porte. Il calciomercato è ancora aperto, non si possono trarre conclusioni definitive, ma si avvicina l'inizio della Serie A 2023-2024 e ciò significa che tutti i fantallenatori hanno già iniziato a studiare per l'asta che sarà in programma tra fine agosto e i primi giorni di settembre, valutando tutti i colpi di mercato. Qui la guida completa all'asta del Fantacalcio per la Serie A 2023/2024 con i consigli su quali portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti comprare, divisi per fasce.

Oltre ai calciatori bisogna anche valutare la strategia migliore in fase d'asta, bisogna capire qual è la strategia più giusta a livello di budget, sia per i rispettivi ruoli che per i vari slot, perché si può decidere di spendere tanto per un big oppure si può scegliere una tattica intermedia puntando su calciatori di medio alto livello, ma senza stelle assolute. Ecco la guida all'asta e i consigli sui giocatori da evitare e le scommesse su cui puntare per la propria formazione.

Consigli Fantacalcio 2023, la griglia dei portieri della Serie A 2023

Top: Maignan, Szczesny, Meret

Maignan in questi due campionati ha fatto la differenza. Il francese è stato determinante nello scudetto vinto due anni fa, e nella passata stagione la sua assenza ha pesato tanto sul Milan. Al top con Mike Maignan naturalmente Szczesny, uno dei migliori portieri al mondo che difende i pali della Juventus. Il terzetto si completa con Alex Meret, campione d'Italia con il Napoli 2022-2023. Tutti e tre questi portieri sono anche bravi a parare i calci di rigore. Ivan Provedel ha vinto il premio di miglior portiere dell'ultimo campionato. Tra quelli con i voti migliori nello scorso campionato anche Skorupski e Di Gregorio.

La griglia dei portieri è sempre importante, può dare un aiuto soprattutto a chi non ha voglia di spendere tantissimo per i portieri, anche se lo zero, il numero magico, comunque è quello dei portieri delle squadre di Milano, Roma e Torino (che giocando una volta a testa in casa) si dividono le gare interne. Ma perfetto è anche l'incrocio tra i portieri di Empoli e Fiorentina. La coppia Caprile e Terracciano può intrigare.

La griglia mostra dei dati molto interessanti perché chi vuole fare l'accoppiata di portieri con i numeri uno di Napoli e Salernitana può fare un'ottima scelta: solo una volta giocheranno entrambi in casa. I portieri di Napoli e Roma sommano solo due partite casalinghe in contemporanea. Tre quelle di Cagliari e Udinese, ma anche di Lazio e Salernitana, oltre che di Bologna e Monza.

I consigli sui difensori da prendere all'asta del Fantacalcio

Una grande difesa rappresenta un'enorme garanzia e per questo in Serie A tutte le squadre migliori hanno difensori di qualità. Chi gioca al fantacalcio deve capire prima se puntare sui centrali che fanno gol o sugli esterni, soprattutto quelli che giocano a centrocampo. Il mix è la soluzione ideale. Ma può andar bene anche un terzetto o quartetto con giocatore affidabili.

Top: Hernandez, Bremer, Dimarco, Di Lorenzo, Carlos Augusto, Danilo

Theo Hernandez del Milan è da anni quello che garantisce tra i difensori voti di alto livello e gol, anche se nell'ultima stagione ha avuto un andamento leggermente altalenante. Bremer e Danilo della Juventus rappresentano l'elite difensiva, entrambi vedono bene la porta. Così come il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Di livello è ovviamente l'interista Dimarco, cresciuto in modo enorme nell'ultima stagione. E di diritto va inserito tra i top six anche Carlos Augusto, il difensore che ha garantito più punti ai fantallenatori, tra gol e assist nessuno meglio di lui.

Semi top: Smalling, Milenkovic, Rrahmani, Romagnoli, N'Dicka, Cuadrado, Dumfries, Posch, Bastoni

Infinito l'elenco di difensori di valore. Innanzitutto nel listone vanno in blocco ci sono quelli della Roma di Mourinho, maestro della fase difensiva: Smalling, Mancini e il nuovo acquisto N'Dicka. Affidabile come pochi Rrahmani del Napoli. Di prima fascia anche Romagnoli della Lazio e gli interisti Bastoni, Cuadrado e Dumfries. Il colombiano ha cambiato ruolo e avrà un peso specifico maggiore. Nell'elenco anche il bolognese Posch, autore di 6 gol nel 2022-2023.

Buoni: Biraghi, Spinazzola, Singo, Faraoni, Parisi, Tomori, Gatti, Schuurs

Occhio sugli esterni della Fiorentina (Biraghi e Parisi) e del Torino (Singo e Vojvoda), ma anche sull'olandese Schuurs. Tra quelli di fascia medio-alta c'è anche Federico Baschirotto, diventato un idolo a Lecce. Di buon livello anche Gatti della Juventus e il milanista Tomori, oltre a Faraoni, che garantisce gol.

Sorprese: Cittadini, Ebuehi, Bakker, Bellanova

Dal vivaio dell'Atalanta al Monza, dopo un'esperienza in Serie B al Modena. Cittadini si presenta in Serie A in punta di piedi. L'Atalanta invece ha preso l'olandese Bakker, ex di Psg e Bayer Leverkusen. Ebuehi è stato un uomo assist con l'Empoli e può solo migliorare. Nell'elenco delle sorprese anche Bellanova, che ha giocato sì con l'Inter ma che con il Toro di Juric avrà il posto fisso e crescerà in modo notevole.

Asta fantacalcio, i centrocampisti più forti su cui puntare

Top: Luis Alberto, Pellegrini, Calhanoglu, Barella, Zaccagni, Pulisic, Felipe Anderson, Zielinski, Koopmeiners, Orsolini

Rispetto allo scorso anno è forse il reparto con il minor numero di scelte di primo livello. Perché Kvaratskhelia e Chiesa sono passati tra gli attaccanti, mentre Tonali, Milinkovic-Savic e Brozovic sono andati via. Di centrocampisti di prima fascia ce ne sono comunque diversi. Si parte con quelli della Lazio, non fosse altro che due di questi giocano in attacco: Felipe Anderson e Zaccagni, ai quali si aggiunge Luis Alberto. Di livello alto il centrocampo dell'Inter con Calhanoglu, Barella e Frattesi.

Lorenzo Pellegrini è sempre tra i top del centrocampo, così come Pulisic del Milan e Orsolini del Bologna, che giocano in attacco. I dieci gol siglati, e l'essere uno dei rigoristi, includono di diritto Koopmeiners dell'Atalanta. Tra quelli dei campioni d'Italia nell'elenco dei big va inserito Zielinski. E poi c'è Adrien Rabiot, autore di 8 gol con la Juventus nel 2022-2023.

Semi top: Loftus-Cheek, Anguissa, Weah, Pasalic, Reijnders, Candreva, Strefezza, Lobotka, Ferguson, Ricci

Tra i centrocampisti di medio alto livello vanno inseriti intanto Frank Anguissa e Lobotka del Napoli e il neoacquisto della Juventus Timothy Weah, figlio del grande George. Reijnders e Loftus-Cheek del Milan sono in quest'elenco. L'olandese e l'inglese sono due dei tanti acquisti del mercato rossonero. Naturalmente nell'elenco anche Mario Pasalic, che è stato il centrocampista con più gol nel 2021-2022. L'esperienza di Candreva e la fantasia di Strefezza possono attrarre e non poco molti fantallenatori. Occhio a Lewis Ferguson, scozzese del Bologna, e a Ricci del Torino.

Buoni: Politano, Mkhitaryan, Locatelli, Sabiri, Lovric, Ciurria, Aouar, Matic, Dominguez

Lo scorso anno è stato, per un certo periodo rigorista, e ciò fa di Politano un obiettivo, ma non è detto che lo sia ancora. Mkhitarayan è un calciatore di altissimo livello, ma non avrà il posto fisso e così finisce in terza fascia, con Locatelli e Sabiri, alla ricerca di riscatto dopo un'annata orrenda. Ciurria, Hjulmand e Lovric vanno inseriti in questa categoria di calciatori. In questa fascia pure i romanisti Aouar e Matic e l'argentino del Bologna Dominguez.

5 gol e 6 assist con l’Udinese nella stagione 2022–2023 per Sandi Lovric.

Sorprese: Gudmundson, Duda, Thorstvedt, Fazzini, Boloca, Bove, Aramu, Oristanio, Harroui, Maldini

Sono diversi anche i centrocampisti nell'elenco delle sorprese. Anche se molti di questi nomi sono noti. Si parte con l'islandese Gudmundson del Genoa, autore di 11 gol nell'ultimo campionato di B. Poi ci sono quelli del Sassuolo Thorstvedt e Boloca, oltre ad Harroui. L'Empoli lancia i giovani e può essere l'anno buono per Daniel Maldini e per Fazzini. Bove è già noto, ma quest'anno potrebbe esplodere, così come Oristanio del Cagliari.

Gaetano Pio Oristanio è un giovane centrocampista, scuola Inter, che giocherà con il Cagliari.

Gli attaccanti per il fantacalcio: i migliori, le scommesse e le sorprese

Top: Osimhen, Lautaro Martinez, Immobile, Vlahovic, Dybala, Leao, Kvaratskhelia

Al primo posto di diritto va Victor Osimhen, capocannoniere nella scorsa stagione con 26 reti. Tra gli attaccanti di primissima fascia naturalmente Lautaro Martinez (21 gol nel campionato 2022-2023) e Ciro Immobile, quattro volte re dei bomber della Serie A. Oltre a Dusan Vlahovic. Nella top sette dei bomber ci sono anche Paulo Dybala e Kvicha Kvaratskhelia, che probabilmente non lotteranno per il titolo dei capocannonieri ma che regaleranno molti punti bonus (tra gol e assist) ai fantallenatori che li sceglieranno. E poi c'è Leao, attaccante del Milan che garantisce gol e tanta qualità.

Il georgiano in questa stagione ha cambiato ruolo per il fantacalcio, ora è un attaccante.

Semi top: Dià, Berardi, Giroud, Lookman, Thuram, Chiesa, Milik

Tra i bomber semi-top vanno inseriti di diritto Olivier Giroud, che non segna a raffica ma che garantisce la doppia cifra, il centravanti della Salernitana Boulaye Dià, autore di 16 reti nell'ultimo campionato, e Domenico Berardi, a segno 113 volte in Serie A. Sorprendente nella passata stagione anche Lookman, che ora è chiamato a ripetersi. In quest'elenco ci va pure Marcus Thuram, che con la Francia ha disputato la finale dei Mondiali e ora sarà partner di Lautaro all'Inter. Così come Federico Chiesa e Milik della Juventus.

Thuram sarà uno dei quattro attaccanti dell’Inter.

Buoni: Beto, Arnautovic, Nico Gonzalez, Cabral, Jovic Sanabria, Retegui

Tra i buoni c'è Arnautovic, attaccante di alto livello, che però non gioca con continuità e questo lo ha penalizzato nelle ultime stagioni. Di diritto in questa fascia gli attaccanti della Fiorentina, ma anche il bomber del Toro Sanabria, oltre al bianconero Beto dell'Udinese. E poi c'è Mateo Retegui, preso dal Genoa che ha deciso di puntare decisamente su uno dei due centravanti della Nazionale.

Mateo Retegui è il colpo di mercato del Genoa.

Sorprese: Brenner, El Bilal Touré, Kvernadze, Mulattieri

Nell'elenco delle sorprese vanno di diritto il brasiliano Brenner, che l'Udinese ha pescato dal Cincinnati, e il maliano El Bilal Touré, l'acquisto più costoso di sempre dell'Atalanta. Il Frosinone ha puntato su Kvernadze, nella speranza che dalla Georgia arrivi un altro Kvaratskhelia. Occhio pure a Mulattieri del Sassuolo.

I rigoristi della Serie A: i consigli su chi prendere all'asta

Nella scorsa stagione tre calciatori hanno avuto una percentuale straordinaria dagli undici metri, tra i rigoristi con almeno cinque tiri dal dischetto. Dybala infallibile: 5 su 5. Immobile quasi: 4 gol su 5. Mentre Berardi ne ha trasformati 7 su 8. Bene anche Giroud, tris in Serie A, ma in Champions si è fatto ipnotizzare da Meret. Senza Lukaku, saranno Lautaro e Calhanoglu a dividersi il ruolo di tiratore dell'Inter, mentre Vlahovic sarà il rigorista della Juve, se rimarrà. Da capire chi li calcerà nella Fiorentina e nell'Atalanta, mentre Orsolini è il tiratore del Bologna, anche se salterà le prime giornate. Strefezza il tiratore del Lecce.

Ciro Immobile ha trasformato 4 rigori su 5 nella stagione 2022–2023.

Guida all'asta del Fantacalcio 2023: come dividere budget e crediti per ogni slot

Nell'asta del fantacalcio è importante acquistare calciatori di livello, bisogna puntare su giocatori che avranno un grande rendimento, e naturalmente c'è bisogno anche un po' di fortuna. Ma altrettanto importante è dividere bene il budget. Ognuno di noi deve provare a capire come suddividerlo. Bisogna capire se puntare su uno dei big o su un gruppo di giocatori di buon livello, o magari si proverà a tenere da parte decine di milioni per provare a puntare sull'attaccante più forte in assoluto.