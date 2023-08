Gli attaccanti della Serie A per il Fantacalcio 2024: i consigli per top e low cost I consigli sugli attaccanti della Serie A da prendere al Fantacalcio 2024 con la divisione in fascia e la lista con le quotazioni aggiornate. Osimhen, Lautaro e Leao tra i migliori attaccanti, ma ce ne sono tanti low cost su cui scommettere.

A cura di Alessio Morra

Come nel calcio anche nel fantacalcio per vincere serve fare gol. Ovviamente non esiste una regola fissa. C'è chi è riuscito a vincere lo scudetto del fantacalcio grazie a un attacco di livello, c'è chi ci è riuscito anche senza la stella assoluta o senza il capocannoniere del campionato di Serie A e chi ha vinto con un centrocampo d'elite e attaccanti di medio livello. In ogni caso è meglio non sbagliare la scelta del centravanti, chi fa lo è perduto e non ha quasi chance di vittoria. Ci sono tanti attaccanti di Serie A di alto livello e in ogni lega ci sarà chi avrà voglia di puntare con decisione su uno dei cinque o sei big, ben sapendo però che in qualunque stagione poi spunta il nome a sorpresa che può fare la differenza. Va da sé che i nomi su cui puntare sono quelli di Osimhen, Lautaro, Leao e Dybala, oltre al solito Ciro Immobile.

Victor Osimhen (Napoli): 26 gol Lautaro Martinez (Inter): 21 gol Boulaye Dià (Salernitana): 16 gol Rafael Leao (Milan): 15 gol Olivier Giroud (Milan): 13 gol

I migliori attaccanti della Serie A 2023/24: i top da prendere al Fantacalcio

Facile dare una risposta alla domanda quali sono i migliori attaccanti da prendere per la prossima stagione. Sulla carta ce ne sono alcuni che sembrano essere delle garanzie assolute. In primis Victor Osimhen, autore di 26 gol nella passata stagione, e Lautaro Martinez, l'argentino ne ha realizzati 21 nel 2022-2023. Ovviamente di prima fascia anche Rafa Leao, determinante anche in veste di assist-man, e gli assist portano punti. Tra coloro che giocano nelle big c'è da sottolineare in rosso anche Paulo Dybala, rigorista implacabile e giocatore dal talento indiscusso.

21 gol in Serie A 2022–2023 per il Toro di Bahia Blanca Lautaro Martinez.

Di diritto tra i top c'è anche Dusan Vlahovic, che però è tra color che son sospesi nel mercato. Naturalmente tra gli attaccanti italiani si possono pescare Ciro Immobile, una garanzia assoluta, e Domenico Berardi. Da quest'anno tra gli attaccanti c'è pure Kvaratskhelia, nominato miglior giocatore della stagione 2022-2023.

16 gol alla prima stagione con la Salernitana per Boulaye Dià, che a gennaio giocherà la Coppa d’Africa.

Dià e Lookman hanno sbalordito l'anno scorso e vanno presi in considerazione. Ma attenzione. Perché sia Dià che Lookman e soprattutto Osimhen a inizio 2024 si assenteranno e saranno con le rispettive nazionali per disputare la Coppa d'Africa.

Gli attaccanti di fascia media da prendere al Fantacalcio

Sono diversi anche gli attaccanti di fascia intermedia, attaccanti che non sono tra quelli più forti in assoluto ma che rappresentano una buona seconda e una validissima terza scelta. Giocatori capaci di garantire una decina di reti in campionato oppure calciatori che sulla carta sono stati ingaggiati per fare da bomber di scorta in squadre che lottano per lo scudetto e per la zona Champions. Insomma un lungo elenco di attaccanti pronti alla bisogna. Di nomi se ne possono fare tanti.

Basta guardare l'ultima classifica dei marcatori per rendersi conto che la scelta è ampia. Diciannove calciatori sono finiti in doppia cifra, quattro erano centrocampisti. Di attaccanti ne restano quindici. A quota 10 ci è arrivato Marko Arnautovic che ha fatto la differenza nella prima parte di stagione. Stesso numero di reti per Beto dell'Udinese. 12 invece le realizzazioni di Sanabria, che con il Toro ha vissuto una grande annata. Meglio di lui ha fatto Nzola, che per il momento è in B, ma potrebbe tornare nel massimo campionato. In quest'elenco di diritto ci va pure Federico Chiesa, che dalla stagione 2023-2024 fa parte degli attaccanti.

Federico Chiesa torna nell’elenco degli attaccanti. Lo juventino ha cambiato ruolo al fantacalcio.

Da tenere d'occhio anche El Bilal Touré, la nuova scoperta dell'Atalanta. Non bisogna certo dimenticare Laurentié, autore di una prima metà di campionato 22-23 eccezionale. Vanno ovviamente citati anche le punte di rincalzo del Napoli e cioè Simeone e Raspadori così come Milik, validissima alternativa alla Juve. Discorso simile per Cabral. E nella lista va di diritto pure Marcus Thuram, prelevato dall'Inter, finalista ai Mondiali con la Francia ma che in carriera solo una volta ha realizzato più di dieci gol in un singolo campionato.

La lista degli attaccanti low cost su cui puntare al Fantacalcio 2023

A fare la differenza sono anche quelli che oggi vengono definiti gli attaccanti fantacalcio low cost. In quest'elenco di nomi ce ne sono una marea, perché davvero tutti o quasi possono essere degni di nota. Il primo della lista è senz'altro Lorenzo Lucca, che dopo aver sbalordito in B e con l'Under 21 era finito all'Ajax e ora avrà per la prima volta la chance di giocare in Serie A.

Marvin Cuni è uno dei nuovi acquisti del Frosinone. L’albanese arriva dal Bayern Monaco.

Generalmente in questa categoria sono inclusi gli attaccanti da prendere a 1, quelli che servono per il sesto slot e che possono essere delle autentiche scommesse, in quel caso si cercano giocatori poco conosciuti come Kvernadze, Caso o Cuni del Frosinone. O si punta su chi non si discute dal punto di vista tecnico, ma che sarà fuori a lungo, e cioè Tammy Abraham autore di 25 gol in due stagioni, uno dei migliori attaccanti della Serie A. L'inglese sarà fuori almeno fino a dicembre e ciò significa che salterà tutto il girone d'andata. Discorso simile per Lapadula, fuori fino a novembre. Occhio a Luvumbo del Cagliari. Cambiaghi non sarà titolare, ma Gasperini i giovani li lancia e giocando nell'Atalanta può essere il suo un nome da nascondere e tirare fuori all'ultimo.

Samuele Mulattieri è passato al Sassuolo, lo scorso anno realizzò 12 gol con il Frosinone.

Da tenere sott'occhio Mulattieri del Sassuolo, cresciuto nell'Inter e vincitore del campionato di B con il Frosinone. Ma oltre ai giovani su cui scommettere, ci sono anche bomber old but gold come per esempio Muriel. Poi c'è una fascia intermedia pure nei low cost, fascia della quale fanno parte anche Dany Mota e Ceesay hanno dimostrato di essere all'altezza della Serie A e pure loro possono essere utili, così come Ngonge del Verona e Piccoli, che dovrebbe avere molto più spazio all'Empoli.