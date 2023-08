Rigoristi Serie A 2023/2024 per il Fantacalcio: i tiratori squadra per squadra L’elenco aggiornato dei rigoristi e dei tiratori da fermo delle squadre di Serie A per la stagione 2023/2024. I rigoristi sono fondamentali per tutti coloro che giocano al Fantacalcio.

I rigoristi rappresentano un elemento fondamentale per il fantacalcio. Averli in squadra può essere molto utile, anche se in alcune occasioni possono essere un tremendo boomerang. Perché un errore dal dischetto può costare anche i tre punti nella singola partita. I rigoristi Serie A grosso modo sono noti, ma ogni anno tutte le squadre presentano delle grandi sorprese. E soprattutto ormai quasi nessuno ha più un unico tiratore. I fantallenatori inoltre oltre ai rigoristi devono valutare in assoluto tutti coloro che sono abili sui calci piazzati, ciò coloro che calciano punizioni e angoli.

Non essendoci quasi più dei rigoristi fissi in assoluto sono stati solo tre i calciatori che hanno trasformato più di tre rigori nella stagione 2022-2023, gli ‘eletti' sono Berardi, Dybala e Immobile. Tutti e tre hanno una media altissima. Dybala è stato perfetto. Cinque tiri dal dischetto e altrettanti gol. Il bomber della Lazio ne ha siglati quattro su cinque, 80% di realizzazione. Meglio ha fatto Berardi con 7 gol su 8 rigori, 87%. Tre su tre per Giroud e Lookman, mentre ne hanno fallito un rigore dei tre tirati Osimhen, Lorenzo Pellegrini, Vlahovic e Strefezza.

Dybala (attaccante, Roma, 5/5) Berardi (attaccante, Sassuolo, 7/8) Immobile (attaccante, Lazio, 4/5) Giroud (attaccante, Milan, 3/3) Lookman (attaccante, Atalanta, 3/3) Osimehn (attaccante, Napoli, 2/3) Pellegrini (centrocampista, Roma, 2/3) Vlahovic (attaccante, Juventus, 2/3) Strefezza (centrocampista, Lecce, 2/3) Kvaratskhelia (centrocampista, Napoli, 2/2)

Come si evince dai nomi dei migliori tiratori della passata stagione i migliori rigoristi sono tutti attaccanti, e va da sé. Tra i centrocampisti rigoristi ce ne sono. Vedremo Kvaratskhelia e Strefezza se cambieranno ruolo, ma si può sperare in Pellegrini e Koopmeiners, oltre che in Calhanoglu, Pessina e Candreva. Sono pochi invece i rigoristi difensori al fantacalcio. Hanno l'abilità per calciarli Rodriguez del Toro così come Dimarco, ma è difficile immaginarli come tiratori principali.

Atalanta: Lookman, Muriel, Koopmeiners

Fosse titolare il colombiano sarebbe il rigorista principe, ma la titolarità non è fissa. Quindi Lookman e Koopmeiners sono valide alternative a Muriel, così come Duvan Zapata ed El Bilal Touré. Koopmeiners sarà l'uomo di punizioni e calci d'angolo.

Bologna: Arnautovic, Orsolini

Arnautovic e Orsolini sono i calciatori di maggior talento e saranno loro a dividersi i rigori. L'italiano è anche un eccellente tiratore di punizioni, che saranno appannaggio, però, pure di Dominguez, cresciuto tanto con Thiago Motta.

Cagliari: Pavoletti

Un bell'enigma quello del rigorista il tiratore prescelto era Lapadula, ma si è infortunato e starà fuori a lungo. Pavoletti ora pare il prescelto, perché Mancosu vice-rigorista non dovrebbe avere il posto fisso in squadra. Augello sarà utile per punizioni e corner, così come Jankto.

Empoli: Caputo

Caputo sarà il rigorista. Marin e Grassi invece coloro che batteranno punizioni e corner, oltre al ruolo di alternativa per i rigori. Pezzella utile anche per i calci d'angolo.

Fiorentina: Gonzalez, Biraghi

Lo scorso anno i viola hanno avuto quattro rigoristi: Nico Gonzalez, Cabral, Biraghi, Jovic. Tutti e quattro saranno ancora tali e calceranno pure le punizioni. Per gli angoli invece c'è anche Parisi, oltre a Biraghi e Gonzalez, ma occhio pure agli esterni d'attacco come Ikoné.

Il calciatore argentino è uno dei possibili della Fiorentina.

Frosinone: Garritano

I gialli hanno cambiato molto in questo calciomercato, oltre all'allenatore. Diversi i calciatori che hanno le qualità per tirare i rigori e le punizioni: Garritano, Caso, Borrelli, Kvernadze, Cuni, Harroui.

Genoa: Retegui

Mateo Retegui è il grande colpo del mercato dei rossoblu. Sarà l'italo-argentino con ogni probabilità a essere eletto rigorista. Ma occhio all'ex Venezia Aramu, abile nel tirare pure le punizioni.

Inter: Lautaro, Calhanoglu

L'Inter nella scorsa stagione ha alternato diversi tiratori. Lukaku non c'è più. Lautaro e Calhanoglu i più indicati al ruolo di rigorista, anche se l'argentino non è stato sempre infallibile. Il turco come Dimarco è perfetto per punizioni e corner, per le punizioni c'è anche Barella.

Juventus: Vlahovic, Milik

I rigoristi principali saranno Vlahovic e Milik, il polacco perfetto anche per le punizioni. Se torna può calciare rigori, punizioni e corner Pogba, così come Locatelli.

Lazio: Immobile, Luis Alberto, Zaccagni

Immobile rigorista indiscusso, Luis Alberto, Zaccagni come alternative. Lo spagnolo può calciare ogni tipo di piazzato, così come Pedro, sempre pronto a subentrare.

Ciro Immobile dal dischetto ha una media molto elevata, quasi una sentenza il bomber della Lazio.

Lecce: Strefezza

Uno dei punti di forza dei giallorossi di questi ultimi anni è stato Strefezza, piede delicato, l'ideale per ogni situazione inattiva. Ma non è l'unico in casa Lecce. Chi gioca al fantacalcio deve tenere d'occhio Rafia.

Milan: Giroud, Theo, Pulisic

Imbarazzo della scelta per il Milan che dal dischetto può proporre Giroud, Theo Hernadez, Leao e Pulisic. Theo può tirare corner e punizioni, così come Leao. Tra i nuovi papabili anche Loftus-Cheek e Okafor.

Monza: Pessina, Petagna

Ha una squadra di qualità il Monza che ha l'imbarazzo della scelta per i calci piazzati Pessina, Caprari e Petagna i possibili rigoristi. Il capitano è perfetto anche per le punizioni. Ciurria nell'elenco per punizioni e corner.

Napoli: Osimhen, Kvaratskhelia

Nella scorsa stagione il Napoli non ha avuto un rigorista ufficiale. Si sono alternati dal dischetto Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski, Politano, Elmas e Lozano. Quest'anno sarà diverso: le due stelle hanno la precedenza per i rigori. Zielinski e Kvara i tiratori di punizioni e di angoli, così come Mario Rui.

Il capocannoniere del 2022–2023 ha trasformato 2 rigori su 3, ma non è scontato che sia Osimhen il rigorista del Napoli.

Roma: Dybala, Pellegrini

Dybala, Lorenzo Pellegrini, Cristante, Abraham e Belotti si sono alternati dagli undici metri. Dybala può tirare tutto, così come Pellegrini. Per i corner c'è sempre la Joya pronto a pennellare.

L’unico infallibile, a certe percentuali, della scorsa Serie A: 5 rigori e 5 gol per Paulo Dybala.

Salernitana: Dià, Candreva

Dià e Candreva sono i giocatori più forti e talentuosi della squadra di Sousa. Uno dei due tirerà i rigori, Candreva può calciare pure punizioni e corner.

Sassuolo: Berardi, Laurentié

Berardi è il rigorista e stop. Quasi infallibile il capitano dei nero-verdi è anche il tiratore scelto di punizioni. Ma Laurentié, Pinamonti e Mulatteri in caso di necessità sono pronti a prendere il suo posto.

Torino: Sanabria

Sanabria è il bomber dei granata ed è quindi pure il rigorista. Rodriguez è una validissima alternativa ed è tiratore di calci piazzati a 360 gradi. Se resterà pure Ricci calcerà le punizioni.

Toni Sanabria è stato il rigorista e bomber del Torino nell’ultimo campionato.

Udinese: Beto, Deulofeu

Beto e Deulofeu sono i più adatti nel tirare i rigori per la squadra friulana, che ha perso Pereyra. Ma i fantallenatori devono tenere d'occhio anche Brenner, attaccante comprato dal Cincinnati.

Verona: Ngonge, Saponara

Ngonge, Duda, Henry sono al momento i più indicati a tirare punizioni tra i gialloblu. Con loro Saponara, uno dei pochi colpi del Verona.