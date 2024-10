video suggerito

Percassi ha in mente per l’Atalanta un nuovo ambizioso progetto: “Abbiamo pensato alla squadra satellite” L’Atalanta sta pensando al progetto della squadra satellite. Luca Percassi, CEO dell’Atalanta e Vicepresidente della Lega Serie A, ha spiegato: “È stata pensata e non escludiamo nulla”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta è ormai da considerare a tutti gli effetti una big del campionato di Serie A. La vittoria dell'ultima Europa League contro l'imbattibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso conferma tutto ciò. Gasperini è riuscito a costruire in terra bergamasca il suo fortino inespugnabile capace di crescere sempre di più negli anni fino a toccare il cielo d'Europa. Ma non è solo ciò che si vede sul campo a far brillare la Dea ma anche tutto quello che ruota intorno alla società di Pagliuca e la famiglia Percassi che hanno reso grande questo club grazie a investimenti mirati.

Uno di questi potrebbe essere in futuro anche quello di creare una squadra satellite. A dirlo è stato proprio Luca Percassi, CEO dell'Atalanta e Vicepresidente della Lega Serie A, che è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per spiegare i dettagli di questo progetto: "La squadra satellite è stata pensata, ci sono state proposte partnership, ma la linea guida è quella sempre di rinforzare l'Atalanta – ha detto -. Di base siamo curiosi perché questo mondo è in continua trasformazione, non escludiamo nulla ma con la premessa che qualsiasi cosa possa arrivare, arriverà con l’unico obiettivo di migliorare sempre l’Atalanta". Un po' come per il Girona con il Manchester City.

L'Atalanta festeggia la vittoria dell'Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Per l'Atalanta sarebbe l'ennesimo step da big per accrescere ulteriormente il proprio brand e pensare sempre più in grande. Dalla stagione 2009/2010 i Percassi presero in mano le redini dell'Atalanta riportandola in Serie A dopo la retrocessione per poi ricostruire passo dopo passo un modello vincente caratterizzato da investimenti mirati su giovani, strutture e stadio che oggi è stato ultimato dopo un investimento da 100 milioni: "Un impianto a km 0 – spiega -. Basti pensare che il cemento che è base per ricostruire nasce in una cementeria di Calusco, nata nello stesso anno di fondazione dell’Atalanta, il 1907″.

Le ambizioni future dell'Atalanta e l'appello a tutta la Serie A

Un racconto incredibile fatto di tappe fondamentali che hanno portato oggi l'Atalanta ad essere una delle big del calcio europeo. Fondamentale dal punto di vista sportivo capire che con Gasperini si sarebbe potuto costruire qualcosa di unico e inimitabile. La squadra Under 23 che milita nel campionato di Serie C è solo l'ultimo tassello di un piano strategico e sportivo che vede l'Atalanta come esempio per tutta la Serie A. Percassi poi conclude la sua intervista con un appello: "Vorrei aggiungere che bisogna voler bene al calcio italiano e alla Serie A perché rappresenta in modo fantastico quello che è un Paese unico".