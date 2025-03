video suggerito

Juve in ansia per le condizioni Gatti: Motta rischia di sfidare l'Atalanta con una difesa inedita Federico Gatti ha accusato un piccolo problema muscolare che non gli ha permesso di allenarsi con la squadra. Juventus in ansia e pronta al piano B con una difesa tutto nuova contro l'Atalanta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il rischio è quello di giocare la partita attualmente più importante della stagione con una difesa del tutto inedita. La Juventus che si prepara a sfidare l'Atalanta di Gasperini allo Stadium infatti arriva a questa partita con l'ansia per le condizioni di Federico Gatti. Il centrale bianconero, autentico baluardo della retroguardia della Vecchia Signora, si è infatti fermato quest'oggi per un leggero affaticamento muscolare. L'infortunio non dovrebbe essere grave, ma il difensore della Juventus è stato costretto, in via precauzionale, a proseguire con un lavoro differenziato.

Le sue condizioni verrano rivalutate nei prossimi giorni, per provare un recupero in vista della partita con l'Atalanta di domenica 9, fondamentale in ottica Champions ma con un occhio alla vetta della classifica distante ora solo 6 punti. Se non dovesse recuperare allora ecco che Motta sarà costretto per forza di cose a schierare la sua difesa a quattro con Kelly e Kalulu a fungere da centrali. Mai il francese e l'ex Newcastle hanno giocato insieme e soprattutto Kalulu è reduce da un infortunio abbastanza lungo e bisognerà capire la sua tenuta fisica per 90 minuti.

Kelly in azione con la maglia della Juve contro il Verona.

Per giunta giocare contro un'Atalanta abituata a far girare il pallone a ritmi altissimi sicuramente non sarà facile per l'ex centrale del Milan che da inizio stagione è stato però per la Juve sempre uno dei migliori in campo. I bianconeri sin dalle prime settimane di questa annata calcistica sono stati falcidiati dagli infortuni, specie in difesa. Bremer e Cabal hanno chiuso anzitempo la loro stagione ancor prima di arrivare al giro di boa. Motivo per cui la società è corsa ai ripari a gennaio per prendere Renato Veiga dal Chelsea e Kelly dal Newcastle più Alberto Costa.

Kalulu e Kelly insieme in allenamento.

Contro l'Atalanta Kalulu si candida per una maglia da titolare

L'ex centrale dei Blues però si è fermato proprio poche settimane fa durante la partita contro il PSV che di fatto ha eliminato i bianconeri dalla Champions. Da quel momento Motta si è affidato proprio a Kelly al fianco di Gatti prima che quest'ultimo si fermasse. Fortunatamente Kalulu è riuscito ad accorciare i tempi e ritrovarsi disponibile proprio per la sfida contro l'Atalanta. In caso di vittoria i bianconeri aggancerebbero proprio la Dea al terzo posto in attesa di capire l'esito di Fiorentina-Napoli e Inter-Monza con quest'ultima che appare molto più agevole per i nerazzurri.