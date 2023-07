Quando fare l’asta del Fantacalcio 2023/24: le date migliori tra calciomercato e Serie A Scegliere la data dell’asta per il Fantacalcio è molto importante. Quest’anno non sembra troppo complicato trovare la data perfetta, anche se c’è sempre il rischio di perdere alcune giornate di campionato.

A cura di Alessio Morra

Gli appassionati di Fantacalcio già da giorni hanno iniziato a studiare. Ci si informa sui nuovi acquisti presenti già nel listone e sulle possibili novità che ogni squadra può apportare. Le prime intuizioni vengono testate e c'è chi pensa già a come distribuire il budget, ma prima ancora di andare all'assalto dei calciatori che si ritenga possano essere i migliori della stagione 2023-2024 c'è da fissare la data dell'asta, che è un momento campale per ogni fanta-allenatore. Quest'anno non sembra troppo difficile trovare la data ideale.

Tutti i nuovi acquisti sono già stati posti sotto la lente d'ingrandimento da parte di ogni fanta-allenatore, che stanno studiando anche ogni possibile novità tattica, si pensi ai possibili cambi di modulo di Napoli e Milan. Ma la domanda che molti già si pongono adesso è quando iniziare il fantacalcio? Lo scorso anno la domanda era un vero rompicapo perché il campionato è iniziato prima di Ferragosto a causa dei Mondiali e chi voleva aspettare il termine del calciomercato sapeva che avrebbe ‘perso' o meglio saltato almeno quattro o cinque giornate, che sono tante soprattutto se si vogliono scovare dei talenti prima degli altri.

Stavolta il calendario internazionale sembra offrire una soluzione quasi ideale a chi gioca il fantacalcio. Ma di soluzioni comunque ne propone anche un altro paio, che all'apparenza sono tutte valide, ma nessuna può essere comunque perfetta. Perché la Serie A prenderà il via sabato 19 agosto, con quattro anticipi, e la prima giornata si completerà il giorno successivo. La seconda giornata si disputerà il weekend seguente (26-27 agosto), mentre la terza ci sarà tra l'1 e il 3 settembre. Poi ci sarà la sosta per le nazionali, quelle europee disputeranno le partite di Qualificazione (importantissime per l'Italia).

Quindi considerato che il calciomercato chiuderà venerdì 1 settembre e che in quel giorno scatta la terza giornata c'è una finestra utile, anzi ideale, per scegliere la data dell'asta, che potrebbe svolgersi dopo la chiusura del mercato ma prima della quarta giornata, cioè non prima del 2 o 3 settembre ma tassativamente prima del 16 settembre. Avendo tanti giorni a disposizione trovare una data non dovrebbe essere complicato.

Chiaramente i puristi, quelli che vorrebbero iniziare in concomitanza con il campionato non saranno d'accordo. Ma iniziare a mercato terminato è l'ideale. Perché c'è il rischio sempre concreto di comprare qualche calciatore sborsare fior di milioni e poi vederlo andare da un'altra parte, magari in Premier League, e sarebbe un danno non da poco.

Chi invece vorrà correre il rischio dell'asta con il mercato aperto potrà volendo fare l'asta più o meno alla vigila del primo turno di campionato, e cioè in una data precedente al 19 agosto. Quindi tecnicamente le serate buone sono quelle successive a Ferragosto.

Ma naturalmente si può anche scavallare la prima giornata, avere qualche dato in mano, ma non troppi, ed effettuare l'asta tra il 20 e il 26 agosto, iniziando con la seconda di Serie A, ma sempre con la mannaia del mercato aperto.

Fare l'asta a fine mercato per iniziare con la terza giornata è da cancellare come ipotesi. Perché il calciomercato termina nel tardo pomeriggio del 1° settembre, quindi l'asta dovrebbe scattare dopo le 20. Ma la terza giornata prenderà il via con due anticipi quel venerdì e quindi sarebbe materialmente impossibile.