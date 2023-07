Quando esce il listone del Fantacalcio 2023/2024: la lista con ruoli e quotazioni aggiornate C’è grande attesa per la pubblicazione della lista fantacalcio per la stagione 2023-2024. Grande curiosità sia per i nuovi acquisti della Serie A che per quei calciatori che hanno un doppio ruolo.

A cura di Alessio Morra

In questo momento i fanta-allenatori si stanno rilassando dopo una lunghissima annata, ma già studiano per il prossimo campionato di fantacalcio. In questa fase si inizia a informarsi sui nuovi calciatori e per alcuni di questi c'è enorme curiosità nel conoscerne il ruolo. Perché, tanto tra i nuovi arrivi tanto tra coloro che sono già conosciuti, potrebbero esserci delle sorprese e delle novità. Un esterno d'attacco (eventualmente) inserito tra i centrocampisti può avere un peso enorme e può rappresentare valore aggiunto per ogni fanta-allenatore. Per questo motivo c'è già adesso, a oltre un mese dall'inizio della Serie A, tanta attesa per il listone del fantacalcio.

Una lista che per ora non ha ancora una data di uscita definitiva. Non è stato effettuato infatti nessun annuncio ufficiale. Ma andando a vedere ciò che è successo lo scorso anno un'idea di massima si può avere. Perché la prima lista fantacalcio della scorsa stagione venne pubblicata, anche in pdf, il 27 luglio e cioè 17 giorni prima dell'inizio del campionato, che a causa dei Mondiali in Qatar prese il via in anticipo (le prime partite il 13 agosto). Ciò significa che se le tempistiche saranno grosso modo le stesse la lista fantacalcio 2023-2024 verrà resa nota, al massimo, nei primi giorni del mese di agosto.

Kvaratskhelia lo scorso anno nel listone fantacalcio era stato inserito tra i centrocampisti.

Le quotazioni fantacalcio sono un argomento interessante, ma in realtà ce n'è uno molto più importante per i fanta-allenatori che vogliono scoprire soprattutto i ruoli di quei calciatori che hanno una posizione border line e che possono essere considerati tanto centrocampisti che attaccanti, oppure tanto centrocampisti che difensori. Il caso più clamoroso nella stagione 2022-2023 è stato quello di Kvaratskhelia che venne inserito tra i centrocampisti e che invece ha fatto l'attaccante, andando in doppia cifra con gol e assist e venendo pure nominato come miglior calciatore della Serie A.

Il figlio d’arte è uno degli acquisti della Juve, Weah giocava nel Lille.

Pian piano le squadre di Serie A si stanno radunando, i calciatori stanno riprendendo la via del campo mentre i dirigenti di tutte le compagini stanno provando a effettuare ulteriori acquisti. Ci sono tanti nuovi calciatori in Italia, compresi i figli d'arte Thuram e Weah, presi rispettivamente da Inter e Juventus, ma anche N'Dicka e Aouar della Roma. I loro nomi saranno presenti nella lista dei giocatori del fantacalcio 2023-2024.

Tra i nuovi giocatori acquistati dalle varie squadre di Serie A non ci sono dubbi sul ruolo di Marcus Thuram, ma potrebbero essercene per Timothy Weah, che ufficialmente è un attaccante, ma che potrebbe essere impiegato sulla fascia a centrocampo. Se si concretizzerà la trattativa tra il Milan e Pulisic, la curiosità sarà enorme per l'americano che può essere considerato sia un esterno d'attacco che un centrocampista.