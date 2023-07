L’Inter presenta Thuram: il messaggio davanti alla maglia del suo idolo Ronaldo fa sognare i tifosi Marcus Thuram è stato presentato ufficialmente dall’Inter il 1° luglio e l’attaccante francese ha voluto immortalare il momento accanto ad una figura iconica del mondo nerazzurro: la maglia che Ronaldo indossò nella straordinaria stagione 1998.

A cura di Alessio Pediglieri

Marcus Thuram è il nuovo che avanza e rappresenta ufficialmente la stagione 02023/2024 nerazzurra iniziata oggi 1° luglio con la presentazione dell'attaccante figlio d'arte, strappato ai cugini rossoneri. Un acquisto importantissimo che mostra un ulteriore passo in avanti del progetto tecnico che ha salutato Edin Dzeko per puntare sun promettente giovane. E Thuram nel giorno del debutto interista ha fatto subito sognare i tifosi, posando davanti ad una maglia iconica: quella del Fenomeno, Ronaldo.

Ronnie il Fenomeno ha segnato un'epoca nerazzurra e ancor oggi rappresenta l'attaccante per antonomasia con cui tutti coloro che giocano in avanti si devono confrontare direttamente o indirettamente. Adesso toccherà anche all'ultimo arrivato, Marcus Thuram neo acquisto interista che farà reparto insieme a Lautaro Martinez e – forse – anche a Romelu Lukaku. Il club lo ha scelto quale alternativa per colmare il vuoto lasciato da Dzeko, che ha salutato la compagnia.

Per Thuram moltissime aspettative, visto che i l 25enne attaccante della nazionale francese è stato seguito vicino prima dal Paris Saint-Germain e poi, soprattutto, dal Milan con altre big come Manchester United e Atlético Madrid sullo sfondo. Così il vanto di vederlo oggi in nerazzurro ha esaltato l'ambiente curioso di vedere all'opera il figlio d'arte che nell'ultima stagione si è messo in luce con 13 gol e 6 assist in 30 partite al Borussia Mönchengladbach che ha salutato dopo 44 gol e 29 assist in 134 presenze totali.

Leggi anche Il motivo per cui Thuram ha scelto l'Inter: Marotta e Ausilio gli hanno spiegato la differenza

Un curriculum importante, così come le pressioni che l'attaccante francese dovrà farsi carico e gestire per i prossimi 5 anni. In cui dovrà dimostrare di valere tutti i 6 milioni che andrà a guadagnare nelle prossime stagioni. Le premesse ci sono così come la personalità visto che nel giorno della presentazione al proprio nuovo pubblico non si è certo tirato indietro, anzi. Thuram ha rilasciato le sue prime dichiarazioni parlando del Fenomeno brasiliano, suo autentico idolo, posando anche con la maglia di Ronnie, la mitica numero 9 del 98 l'anno del Pallone d'Oro e della Coppa Uefa.

"Guardate dove sono… È una emozione essere qua vicino alla maglietta di Ronaldo" ha subito esordito il giocatore facendosi riprendere davanti alla teca, in posa vicino alla 10 del Fenomeno, "Spero di vedervi presto allo stadio, forza Inter". Prime parole cui sono seguite quelle rilasciate al canale ufficiale nerazzurro dove il pensiero è tornato ancora al Fenomeno. "Credo che almeno per un giorno ogni giocatore abbia voluto essere Ronaldo…" ha raccontato a Inter TV. "Ora è un sogno giocare con la stessa maglietta indossata da lui e nello stesso suo stadio… non posso immaginare l'emozione che avrò nel momento in cui scenderò in campo".