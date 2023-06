Il Fenerbahce annuncia l’acquisto di Dzeko, e adesso l’Inter dovrà rifare l’attacco Il club turco ha annunciato l’accordo con Edin Dzeko, che lascia l’Inter dopo due stagioni. In questo calciomercato il club nerazzurro dovrà rifare l’attacco.

A cura di Alessio Morra

Edin Dzeko è ufficialmente un calciatore del Fenerbahce. Il club turco ha annunciato la chiusura della trattativa con un tweet. Il bomber bosniaco lascia così dopo otto stagioni la Serie A. L'Inter perde un altro attaccante, dopo Lukaku che però potrebbe ritornare, ancora in nerazzurro: "L'attaccante di fama mondiale Edin Dzeko sbarcherà a Istanbul per effettuare le visite mediche e per completare le trattative per il trasferimento. Successivamente sarà presentato al pubblico".

L'affare era nell'aria già da tempo. Dzeko era in scadenza di contratto, e l'accordo per il prolungamento non era stato trovato con l‘Inter. Il centravanti aveva ricevuto diverse offerte, soprattutto dall'Arabia Saudita, ma ha accettato quella del Fenerbahce, storico club di Istanbul che ha chiuso il campionato al secondo posto.

Due anni a grande intensità per Dzeko che ha disputato 101 con l'Inter (49 il primo anno, 52 il secondo) e realizzato 31 reti. Preso per succedere a Lukaku si è trovato in ballottaggio con il belga in quest'ultima stagione. Ha vinto quattro trofei in nerazzurro e soprattutto disputato la finale di Champions League. Un bilancio positivo.

L'Inter volta pagina in attacco e sonda il mercato. Perché ufficialmente anche Lukaku è andato via. I nerazzurri sperano di riportarlo a casa, ma la trattativa non è semplice. Il Chelsea ha respinto tutte le proposte di Ausilio e Marotta, che comunque continuano a insistere. Dei quattro attaccanti nella rosa di Inzaghi ufficialmente ne sono rimasti due: Lautaro Martinez, che pare intoccabile, e il Tucu Correa, che l'Inter non considera incedibile.

Il mercato dei nerazzurri, ma più in generale di tutti, è estremamente aperto e flessibile. Barella non si tocca, la proposta del Newcastle e stata respinta, i bianconeri hanno deciso di puntare poi su Mourinho. Capitan Brozovic invece è tentato dall'Arabia Saudita.