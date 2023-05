Quando inizia il calciomercato estivo 2023: le date della sessione di mercato di Serie A Le date del calciomercato estivo 2023, quando inizia e quando finisce. Le squadre di Serie A avranno a disposizione due mesi per acquisti e cessioni.

A cura di Marco Beltrami

Il calciomercato estivo 2023 permette alle squadre di Serie A di rinforzarsi in vista del prossimo campionato. Grazie alle trattative in entrata e in uscita i club possono muovere giocatori e lavorare sugli obiettivi concordati con gli allenatori. Acquisti e cessioni si potranno però ufficializzare solo in un determinato periodo, a meno che non si tratti di calciatori svincolati e dunque senza contratto. Ecco tutto quello che c'è da sapere su quando inizia e finisce la finestra di calciomercato 2023.

Calciomercato Serie A 2023, quando inizia: la data di apertura della sessione estiva

Il calciomercato inizia ufficialmente il 1° luglio 2023. Questo significa che partire da questa data le squadre potranno depositare i contratti dei giocatori acquistati, presso la Lega Calcio e dunque ufficializzare le proprie operazioni. Ovviamente le trattative possono partire anche prima di questa data, soprattutto per quei calciatori che saranno liberi di trattare direttamente con i club. Si tratta di coloro i quali vedranno scadere il loro contratto il 30 giugno, diventando così ufficialmente dei parametri zero.

Quando finisce il calciomercato estivo per la stagione 2023/2024: orario e sede di chiusura

Quando finirà la sessione di trattative di calciomercato estivo? La data di chiusura dovrebbe essere o giovedì 31 agosto o venerdì 1 settembre. Le società di Serie A dunque avranno a disposizione praticamente due mesi per comprare o vendere calciatori. Questo significa che il mercato sarà ancora aperto quando inizierà il prossimo campionato di Serie A visto che la prima giornata è in programma nel week-end del 20 agosto. Due turni di partite dovrebbero quindi giocarsi, con le trattative ancora possibili. A mercato chiuso sarà possibile ingaggiare solo giocatori senza contratto.

Quale sarà la sede di chiusura del mercato, quella in cui si vivrà l'ultima giornata di trattative? Al momento non è stata ancora ufficializzata. Nell'ultima sessione di calciomercato invernale i club si sono ritrovati con i loro rappresentanti a Milano presso l'Hotel Sheraton.