Dovbyk illude Juric con un gran gol, Mota pareggia i conti: Monza-Roma finisce 1-1 Monza-Roma finisce 1-1 grazie ai gol di Dovbyk e Dany Mota. Nel finale polemiche per un intervento in area di Kyriakopulos su Baldanzi.

A cura di Marco Beltrami

Monza e Roma si sono divise la posta in palio nella sfida della 7a giornata di Serie A. Partita vibrante, in cui non sono mancate le emozioni con le reti arrivate nel secondo tempo. Se Dovbyk ha illuso i giallorossi con una splendida azione individuale, ci ha pensato poi Mota a segnare l'1-1 definitivo. La formazione di Nesta sale a quota 4 raggiungendo il Venezia, all’ultimo posto in classifica. 10 le lunghezze per la Roma che raggiunge Atalanta ed Empoli. Polemiche giallorosse per un pestone di Kyriakopulos a Baldanzi, non punito con il rigore.

È mancato solo il gol nel primo tempo, con Monza e Roma che hanno comunque regalato una sfida divertente. Le occasioni principali sono state per i giallorossi, che hanno trovato sulla propria strada prima il palo e poi un super Pizzignacco. L'uomo più pericoloso è stato Koné, oltre a Pellegrini, con Svilar che invece ha avuto il suo da fare su Daniel Maldini galvanizzato dalla convocazione. Nota stonata l'infortunio di El Shaarawy, sostituito dal reintegrato Zalewski.

Nella ripresa è salito in cattedra Dovbyk che dopo il gol annullato per fuorigioco e una chance non finalizzata, ha portato avanti la Roma con un'azione splendida. Dopo aver difeso la palla con la sua fisicità, l'ucraino a suon di finte si è liberato per il tiro bucando il portiere del Monza. Una marcatura molto bella e che sembrava aver messo la partita sui canali giusti per gli ospiti. E invece i brianzoli di Nesta hanno trovato il pari con il neoentrato Dany Mota, abile a deviare in rete sottoporta una deviazione di Svilar su un cross basso proveniente dalla sinistra.

La moviola di Monza-Roma, i giallorossi protestano per il contatto Kyriakopulos-Baldanzi

Grandi dubbi nel finale per un pestone in area della Roma di Kyriakopulos su Baldanzi. Un intervento involontario ma che rientra nella casistica dello step on foot. L'arbitro ha valutato l'entità del contatto non tale da fischiare rigore.