Il calciomercato 2025 chiuderà prima dell’inizio dei campionati: c’è l’accordo per la svolta Una novità richiesta a gran voce da tanti finalmente diventerà realtà: dal prossimo anno il calciomercato estivo chiuderà i battenti il 15 agosto, prima dell’inizio dei campionati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il prossimo calciomercato potrebbe subire una grande variazione, chiesta con insistenza dalle maggiori leghe europee: la sessione estiva 2025 potrebbe concludersi prima dell'inizio dei campionati, ovvero circa dieci giorni prima rispetto alla data alla quale ci siamo abituati negli ultimi anni.

A rivelarlo è il Times che riporta di un accordo praticamente già stipulato tra le grandi leghe europee, tutte allineate e decise ad attuare questa novità per evitare i casi visti quest'anno a pochi giorni dal gong. La chiusura quindi non sarà più programmata per il 30 o 31 agosto, ma intorno al giorno di Ferragosto, prima che il pallone rotoli in campo.

Il calciomercato estivo può chiudere prima

La Premier League è stata la prima lega a richiedere l'introduzione della novità: il calciomercato inglese nel 2025 chiuderà i battenti il 15 agosto, permettendo alle squadre di scendere in campo per la prima partita di campionato con le rose già complete e senza il rischio di perdere i big. La novità però verrà presto estesa in tutta l'Europa, dato che anche Serie A, Liga, Ligue 1 e Bundesliga sono perfettamente allineate.

Fino a oggi il mercato si era chiuso alla fine del mese di agosto, con tre giornate di campionato già disputate e alcuni giocatori che avevano cambiato maglia o campionato solo all'ultimo. Di recente sempre più allenatori si erano lamentati di questa situazione: il rischio per tutti era quello di cominciare la stagione con una rosa, ma di ritrovarsi con dei pezzi mancanti dopo poche giornate.

La chiusura anticipata permetterebbe di evitare questo rischio e la novità è stata ben accolta dai cinque maggiori campionati europei. Già dal prossimo anno potrebbero essere introdotte le nuove date che per la prima volta accorceranno di qualche settimana la sessione estiva di calciomercato.