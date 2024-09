video suggerito

Candreva a un passo dal ritorno in Serie A: era svincolato dopo due stagioni alla Salernitana Antonio Candreva a un passo dal ritorno in Serie A. L'ex Salernitana è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il Genoa dopo un'estate vissuta da svincolato.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il 25 maggio scorso Antonio Candreva giocò la sua ultima partita in Serie A con la maglia della Salernitana. Ma ora la massima serie l'ex Inter potrebbe vederla nuovamente accettando la corte del Genoa. Da quel 3-3 contro il Milan di fatto si concluse l'esperienza di Candreva con il club campano che in Serie B non poteva più sostenere l'ingaggio del centrocampista. In estate è infatti arrivata la rescissione consensuale del contratto con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza. Di fatto Candreva è finito presto nella lista degli svincolati di lusso.

Ha trascorso un'estate intera ad allenarsi in attesa della giusta chiamata e adesso è a un passo dal vestire la maglia della squadra di Alberto Gilardino. L'infortunio di Malinovskyi ha infatti costretto il club del Grifone a intervenire immediatamente puntando su un giocatore sicuramente di grande esperienza. Secondo quanto scrive Repubblica il giocatore dovrebbe raggiungere i propri futuri compagni di squadra a inizio della prossima settimana. Dovrebbe un contratto fino a giugno 2025 con opzione per un'altra stagione.

Candreva con la maglia della Salernitana.

Candreva è sicuramente un giocatore molto affidabile anche se Gilardino dovrà aspettarlo un po' dal punto di vista della condizione fisica. Fu uno dei pochi a salvarsi nella catastrofica stagione storta vissuta dalla Salernitana nella passata stagione culminata con un'inaspettata retrocessione in Serie B. In maglia granata, nei due campionati vissuti a Salerno, Candreva ha totalizzato ben 14 gol e 11 assist in 70 presenze. Bottino niente male per lui che ha anche indossato la fascia da capitano della Salernitana.

L'inizio di stagione non esaltante per il Genoa

Sul giocatore romano c'erano da tempo le attenzioni di altri club di Serie A come Parma, Como, Torino, Venezia e Monza ma evidentemente il Genoa è stato più convincente e deciso a puntare su Candreva che numericamente andrà chiaramente a sostituire proprio Malinovskyi. Il momento attuale della squadra di Gilardino di certo non è dei migliori dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby contro la Sampdoria e l'inizio di campionato non proprio positivo con soli 5 punti conquistati.