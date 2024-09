video suggerito

Antonio Candreva può tornare molto presto in Serie A: deve scegliere tra 5 squadre Antonio Candreva è svincolato, dopo l’addio alla Salernitana. Presto potrebbe tornare a giocare in Serie A. Il centrocampista ha ricevuto ben cinque proposte, ed è in trattativa con il Torino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Antonio Candreva per ora è a spasso. L'ex centrocampista di Inter e Juventus dopo aver disputato l'ultimo campionato con la Salernitana è rimasto senza contratto. Tecnicamente è svincolato, si sta allenando, in attesa di trovare una squadra. Ora che il calciomercato è finito, da un paio di settimane, il suo nome è tornato con prepotenza in auge. Perché il mercato degli svincolati è sempre aperto. Candreva è pronto a tornare e devo solo scegliere la migliore proposta, sono cinque le squadre che lo stanno cercando.

Candreva è svincolato ed è sul mercato

Il valore di Candreva è noto: è stato un centrocampista di primissima fascia, e anche lo scorso anno ha dimostrato il suo valore, con qualche annetto sulle spalle e con una squadra arrivata all'ultimo posto e retrocessa in Serie B. Le sue condizioni fisiche sono eccellenti e considerando tutto questo è facilmente immaginabile. Con il mercato degli svincolati ancora aperto il nome di Candreva luccica ancora di più. Cinque squadre sono nel suo radar. Lui ne vorrebbe una in particolare, ma la trattativa non è semplice.

Proposte da Como e Monza

Candreva ha ricevuto diverse proposte. Hanno pensato al centrocampista romano, in ordine sparso, le tre squadre neopromosse e cioè il Como di Fabregas, che alterna in squadra calciatori di esperienza e molto esperti, il Parma di Pecchia, che vorrebbe un innesto di qualità, e anche il Venezia, che non è partito bene in campionato. E poi c'è stata una proposta del Monza, Galliani gli avrebbe fatto una telefonata per sondarlo.

Ma c'è anche l'idea Torino

L'ex calciatore di Inter, Juve, Livorno, Parma e Salernitana, secondo quanto riportato da Tuttosport, tramite il suo procuratore si sarebbe proposto al Torino. L'uomo mercato Vagnati, il tecnico Paolo Vanoli e il presidente Cairo ci stanno pensando. Candreva firmerebbe fino a giugno un contratto da mezzo milione l'anno.