video suggerito

Mattia Destro a sorpresa riparte dalla Serie B: ingaggiato per le ultime partite della stagione Mattia Destro riparte dalla Serie B dopo quasi un anno da svincolato. L’attaccante ex Roma e Milan firma un contratto per soli tre mesi fino al 30 giugno 2025. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mattia Destro era svincolato dopo l'ultima esperienza vissuta all'Empoli in Serie A nella passata stagione. L'attaccante umbro non ha trovato nessuna squadra pronta ad affidargli il reparto offensivo ma a sorpresa, a 7 giornate ufficiali dalla fine del campionato di Serie A, è stata la Reggiana a pensare all'ex Roma e Milan. Ufficiale il suo ingaggio fino al 30 giugno 2025. Di fatto Destro ha firmato solo per i prossimi tre mesi con la squadra emiliana. A fine stagione poi chiaramente si tireranno le somme per capire se proseguire anche per il prossimo anno.

L'annuncio è arrivato proprio attraverso i canali social ufficiali della Reggiana che a sorpresa si è affidata all'esperto attaccante per centrare la salvezza: "Mattia Destro è un nuovo calciatore della Reggiana. L’attaccante, classe 1991, con oltre 300 presenze e 100 reti all’attivo tra Serie A e Nazionale italiana, ha siglato un accordo con il Club granata fino al 30 giugno 2025. Benvenuto a Reggio Emilia, Mattia!". Questa la nota del club che ha profondamente dato una sterzata alla stagione cambiando anche allenatore affidandosi a Davide Dionigi.

Destro ha giocato la sua ultima partita in occasione della sfida che l'Empoli ha disputato al Castellani nella passata stagione contro la Roma. Una sfida che è poi risultata fondamentale per centrare la salvezza dei toscani. Destro giocò solo 45 minuti nel successo per 2-1 della squadra di patron Corsi restando poi svincolato senza riuscire a trovare un'altra compagine pronta a puntare su di lui. L'ingaggio per queste ultime sette partite di campionato arriva di fatto a sorpresa ed è insolito in questo momento della stagione quando i giochi sono quasi fatti.

La situazione in classifica della Reggiana in questo finale di stagione

La Serie B però mai come quest'anno, specie in zona retrocessione, è parecchio incerta. Ben 7 squadre racchiuse in 4 punti partendo dalla Salernitana penultima a quota 30 – considerando il Cosenza a 25 più staccato in ultima posizione – fino al Brescia tredicesimo con 34 punti. La Reggiana è di fatto a 32 a soli +2 dai campani. La sconfitta pesante per 4-1 nel derby contro il Sassuolo ha reso necessaria una scossa all'interno della squadra che nel prossimo turno sarà impegnata contro la Cremonese in casa nell'anticipo del venerdì che sembra già decisivo.