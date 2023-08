I migliori centrocampisti della Serie A per il Fantacalcio 2023/24: i consigli per top e low cost La scelta dei centrocampisti è altrettanto importante per i fantallenatori. Si può decidere di puntare su quelli che giocano in attacco o tra quelli affidabili, ma occhio ai low cost.

A cura di Alessio Morra

L'evoluzione del calcio ha prodotto novità significative anche per il fantacalcio, sempre più importanti sono diventati i centrocampisti, che hanno un peso specifico enorme in fase d'asta. Perché acquistare dei centrocampisti di prima fascia è naturalmente l'obiettivo di tutti, ma chiunque proverà a comprare quei centrocampisti che giocano in attacco, che portano 3 punti per ogni gol e uno per gli assist. Così è stato l'anno scorso per Kvaratskhelia, nominato miglior giocatore della Serie A 2022-2023. E così sarà per una serie di centrocampisti che verranno schierati nel tridente d'attacco, come gli esterni della Lazio, ma anche Orsolini, autore di 10 gol nella passata stagione. Questi i migliori del 2022-2023:

Riccardo Orsolini (Bologna), 11 gol Mattia Zaccagni (Lazio), 10 gol Teun Koopmeiners (Atalanta), 10 gol Felipe Anderson (Lazio), 9 gol Adrien Rabiot (Juventus), 8 gol Gabriel Strefezza (Lecce), 8 gol

I migliori centrocampisti della Serie A per il Fantacalcio 2024: i top

Rispetto alla scorsa stagione mancano tre pezzi pregiati all'elenco dei centrocampisti, due perché hanno cambiato campionato: Tonali è in Premier League, Milinkovic-Savic in Arabia Saudita, e Kvaratskhelia perché è stato spostato tra gli attaccanti. Ma di giocatori di prima fascia comunque ce ne sono tanti. L'obiettivo di tutti gli allenatori di fantacalcio è quello di acquistare centrocampisti forti. In primis i centrocampisti che giocano in attacco come Felipe Anderson e Zaccagni, che già nel 2022-2023 hanno fatto la differenza. Nel tridente gioca pure Orsolini, ancora centrocampista quest'anno, ma anche Pulisic, acquistato dal Milan.

10 gol nella scorsa stagione per Riccardo Orsolini del Bologna.

Tra le certezze assolute c'è anche Lorenzo Pellegrini della Roma, che alla bisogna calcia pure i rigori. Nell'elenco dei migliori centrocampisti ci sono ovviamente pure quelli dell'Inter Barella e Frattesi e l'olandese Koopmeiners dell'Atalanta. Non può mancare Luis Alberto, che in questo momento sembra in bilico alla Lazio. E non si possono dimenticare Rabiot della Juventus, Strefezza del Lecce e Zielinski, autore di 34 gol con il Napoli in Serie A.

Nicolò Barella è uno dei centrocampisti più affidabili di tutta la Serie A, 6 gol nell’ultimo campionato.

Fantacalcio 2024, i centrocampisti low cost da prendere all'asta: la lista

Infinito l'elenco dei centrocampisti low cost. Perché in Serie A ci sono tantissimi centrocampisti che possono regalare voti molto buoni, ma senza segnare valanghe di gol, come ad esempio Lobotka del Napoli (autore di 1 rete nel 2022-2023, ma spesso con pagelle sopra il 6,5). Quindi centrocampisti low cost non intesi come colpi a uno, ma intesi come giocatori da prelevare con intelligenza senza svenarsi.

Il centrocampista slovacco è stato un perno del Napoli campione d’Italia 2022–2023.

Tra questi l'affidabile De Roon, ma anche Loftus-Cheek che negli ultimi quattro campionati ha segnato solo 1 gol, ma che con Pioli può ritagliarsi un ruolo di prima fascia, e lo juventino Locatelli. Da sottolineare in quest'elenco anche i nomi di Lovric, 5 gol con l'Udinese, e Ciurria, 6 con il Monza nello scorso campionato. Oltre a quelli di Hjulmand del Lecce e Jankto, al ritorno in Serie A. Giocherà con il Cagliari.

I migliori centrocampisti rigoristi

Rigorista principe del Lecce è Strefezza, tiratore quasi infallibile. Di rigori ne hanno tirati anche Calhanoglu dell'Inter come Zaccagni della Lazio e Pellegrini della Roma. Dal dischetto spesso si è portato Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Atalanta. Tra i centrocampisti rigoristi della Serie A ci sono anche Zielinski e Politano del Napoli e Candreva della Salernitana.

Gabriel Strefezza è uno dei centrocampisti goleador, e calcia anche i rigori.

I centrocampisti che giocano in attacco per il fantacalcio 2024

Sono parecchi i centrocampisti che saranno schierati in attacco in un tridente o in una classica coppia d'attacco. Nel tridente sulle fasce della Lazio ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni. Così come Politano sarà nel tridente di Garcia. Occhio sempre a Orsolini, avanti del Bologna ma centrocampista per il lstone del fantacalcio. Tra i migliori centrocampisti che giocano in attacco ci sono i milanisti Pulisic e Chukwueze.

Mattia Zaccagni fa parte del tridente della Lazio, ed è uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

Lazovic e il Faraone El Shaarawy possono essere schierati in posizione molto avanzata. Ma tra i centrocampisti del fantacalcio 2023-2024 quello che va seguito con attenzione è l'islandese Gudmondsson, al terzo in anno in Italia e determinante per il Genoa nella scorsa stagione.