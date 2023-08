Difensori da prendere all’asta del fantacalcio: i consigli per top, low cost e goleador Ogni squadra che si rispetti, sia di calcio che di fantacalcio, ha bisogno di ottimi difensori. Non è scontato che questi difensori debbano essere i migliori in assoluto, per questo è fondamentale scegliere bene il terzetto o quartetto difensivo.

A cura di Alessio Morra

Anche la scelta dei difensori può essere determinante per il buon esito di una stagione di fantacalcio. Ma va anche detto che non sempre chi vince lo scudetto sceglie o punta sui difensori più forti. La cosa fondamentale è creare un terzetto o quartetto affidabile, che possa anche riuscire a regalare un po' di punti bonus coni gol, così come per gli attaccanti. In questo pezzo gli appassionati troveranno i consigli sui difensori da prendere all'asta del fantacalcio divisi per fasce. Tra quelli della prima fascia ovviamente ci sono Theo Hernandez, Smalling e Bremer. Mentre tra quelli che giocano a centrocampo occhi soprattutto sugli interisti Dumfries e Dimarco, oltre a Carlos Augusto, rivelazione del Monza. Nello scorso campionato quindici difensori hanno realizzato almeno tre gol. Rispetto al passato i gol dei centrali sono più equamente distribuiti e tra quelli che hanno un minimo di quattro gol ben cinque sono esterni. E bisogna fare attenzione pure ainuovi acquisti, come l'interista Bisseck. Questi sono i difensori che hanno segnato più reti nella Serie A 2022-2023.

Carlos Augusto (Monza), 6 gol Posch (Bologna), 6 gol Theo Hernandez (Milan), 4 gol Zappacosta (Atalanta), 4 gol Dimarco (Inter), 4 gol Bremer (Juventus), 4 gol

Giovanni Di Lorenzo è il capitano del Napoli ed è uno dei difensori più affidabili.

Consigli Fantacalcio 2024, i difensori top di prima fascia e i titolari

L'Italia non è più la patria dei difensori migliori del pianeta, ma il livello è sempre molto alto e soprattutto la scelta è variegata. Chi gioca al fantacalcio può decidere di scommettere su tipologie molto differenti. Tra i big ovviamente si trovano subito i nomi di Theo Hernandez e Federico Dimarco, che garantiscono gol e assist, quindi punti extra buonissimi a tutti i fantallenatori.

Nell'elenco dei top va inserito di diritto il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, un calciatore sempre presente che vede bene la porta e serve assist. Tra i big senz'altro ci sono anche Smalling della Roma e gli juventini Bremer e Danilo. Tra i difensori top ci sono di diritto Carlos Augusto e Posch, autori di 6 gol (a testa) nello scorso campionato.

Federico Dimarco è uno dei difensori con la quotazione più alta.

L'elenco dei difensori top si completa facilmente con difensori centrali di grande affidabilità e cioè Rrhamani del Napoli, Romagnoli della Lazio, Mancini della Roma e soprattutto Bastoni dell'Inter.

I difensori low cost di Serie A da prendere all'asta del Fantacalcio 2024

Non si vince solo con i big. Con un'attenta analisi si può scegliere chi ha un grande rendimento anche senza un nome altisonante. Ciò può valere per quei difensori che o producono gol, come è stato Zappacosta nell'ultimo campionato, o forniscono assist in continuazione. I re degli assist 2022-2023 tra i difensori sono stati Mario Rui (6), Augello, Vojvoda (5) con il solito Carlos Augusto.

A quota 4 assist c'è stato Calabria, che ha il posto fisso nel Milan ma che non segnando tanto non è mai troppo considerato in fase d'asta. Baschirotto lo scorso anno ha sbalordito, così come Schuurs. Questa volta non costeranno poco, ma di certo si potranno prendere a cifre ragionevoli. Un buon nome è quello di Ebeuhi dell'Empoli, così come quello di Doig del Verona.

L’olandese Bakker è uno dei grandi colpi del mercato dell’Atalanta.

Difensori che giocano a centrocampo, i consigli per il Fantacalcio 2023/24

Tra i difensori titolari in ottica asta i fantallenatori tengono d'occhio in particolare quelli che giocano a centrocampo. Facile capire chi occuperà un ruolo più avanzato. Intanto tutti coloro che giocano in un centrocampo a 4 o 5. Quindi quelli che militano nell'Inter: Dumfries, Dimarco, Cuadrado, Gosens. Oltre a quelli del Torino, a Singo e Vojvoda si è aggiunto Bellanova, e dell'Atalanta.

Tra i nerazzurri occhio a Bakker, preso dal Bayer Leverkusen. Sarà lui l'uomo da tenere più sotto i riflettori durante ogni asta, Giocano in una difesa a 4 ma sono fissi in avanti Theo Hernandez e Di Lorenzo.

Nelle ultime due stagioni Bremer è stato il difensore con più gol in Serie A.

I migliori difensori goleador da prendere all'asta del Fantacalcio

Oltre ai difensori low cost e ai rigoristi, che per la verità sono molto pochi, e a coloro che hanno un'eccellente media voto, bisogna guardare con attenzione ai difensori goleador. Guardando alla scorsa stagione i nomi da sottolineare in fase d'asta sono quelli di Carlos Augusto, Posch, Zappacosta, Theo Hernandez, Bremer e Dimarco. Ma a loro si possono aggiungere Di Lorenzo, Mancini e Dumfries. Un elenco variegato che si arricchirà, poi, di calciatori a sorpresa, come lo scorso anno era stato Baschirotto. Nell'elenco dei difensori goleador Biraghi, Gosens e Faraoni.