I portieri della Serie A per il fantacalcio 2024: la griglia per le coppie e i migliori abbinamenti Fondamentale per il fantacalcio è la scelta dei portieri. I migliori della passata stagione sono stati Maignan, Meret e Provedel. Ma è importante anche valutare le coppie e gli abbinamenti di primo, secondo e terzo portiere. La griglia dei portieri rappresenta un elemento chiave per il buon esito dell’asta.

A cura di Alessio Morra

Ogni asta generalmente inizia con i portieri, che a livello di budget possono essere subito determinanti. Perché chi vuole un portiere di alto livello può spendere anche una discreta fetta e ciò può condizionare il resto dell'asta. Per questo si può decidere di puntare su portieri low cost e quindi su una coppia di portieri per il fantacalcio dai nomi non altisonanti. Nel novero dei migliori portieri ovviamente vanno inseriti i nomi di Maignan del Milan e di Szczesny della Juventus, ma anche di Meret, campione d'Italia con il Napoli e di Ivan Provedel ha vinto il premio di miglior portiere della Serie A 2022-2023. Ma i veri giocatori di fantacalcio sanno bene che è importante anche valutare la griglia dei portieri con una serie di abbinamenti che possono fare la differenza. Questi i migliori portieri della scorsa stagione, attualmente in Serie A.

Maignan (Milan) Meret (Napoli) Provedel (Lazio) Szczesny (Juventus) Di Gregorio (Monza) Skorupski (Bologna)

Queste invece sono, griglia alla mano, i migliori abbinamenti tra coppie di portieri della Serie A 2023/2024. Ovviamente l'ideale è rappresentato dai portieri delle squadre di Milano, Torino e Roma, che si dividono equamente le gare casalinghe. Così come quelli di Empoli e Fiorentina. Quasi perfetta la divisione di Napoli e Salernitana.

Portieri Inter/Milan, 0 Portieri Lazio/Roma, 0 Portieri Juventus/Torino, 0 Portieri Empoli/Fiorentina, 0 Portieri Napoli/Salernitana, 1 Portieri Lecce/Verona, 1 Portieri Napoli/Roma, 2 Portieri Bologna/Monza, 3 Portieri Cagliari/Udinese, 3 Portieri Lazio/Salernitana, 3

Consigli Fantacalcio 2024, i migliori portieri della Serie A da prendere all'asta

La storia della Serie A parla chiaro: le squadre che chiudono i campionati nelle prime posizioni sono quelle che subiscono meno gol. Questo sta a significare che gioca al fantacalcio dovrebbe cercare di puntare sui portieri delle big, che di reti ne incassano poche. Maignan del Milan in questi ultimi due anni ha fatto la differenza, e il francese oltre a essere uno dei migliori portieri è anche un para rigori, così come lo juventino Szczesny.

I friulani Meret e Provedel che hanno difeso e difenderanno i pali di Napoli e Lazio sono solidi, commettono pochi errori e garantiscono voti alti. Tra i top anche il portoghese Rui Patricio della Roma e Carnesecchi, che dovrebbe essere il titolare all'Atalanta, a scapito di Musso. Skorupski del Bologna e Di Gregorio del Monza sono saliti sul podio dei migliori nel 2022-2023 e vorranno confermarsi, così come Falcone del Lecce. Grande curiosità per il giovane Caprile, che all'Empoli sostituirà Vicario.

La griglia dei portieri: i consigli sulle coppie e gli abbinamenti

Gli abbinamenti dei portieri casa/trasferta sono importanti e possono essere fondamentali. La lista dei portieri considerando questa griglia si può leggere in modi differenti. Perché guardando le coppie anche quei portieri che al fantacalcio non sembrano i migliori, perché difendono i pali di squadre medio-piccole, possono avere un discreto peso.

Va da sé che nella griglia gli abbinamenti migliori quelli ideali sono quelli che sommano zero, in questo modo si ha la garanzia di avere un portiere sempre in casa, ciò vale per le squadre che giocano nella stessa città. Quindi Milan e Inter, Roma e Lazio, Juventus e Torino. Per accaparrarseli entrambi serve spendere molto.

Lo zero è il numero magico pure per i portieri di Empoli e Fiorentina. Mentre uno è il numero che sommano i portieri di Napoli e Salernitana. Uno è anche il numero che vale per i portieri di Lecce e Verona, che formano un tandem quasi perfetto. A quota due invece ci sono in abbinata i portieri di Napoli e Roma. Tre invece è la somma che rappresenta le partite in casa/trasferta in contemporanea dei portieri di Bologna e Monza ma anche di Cagliari e Udinese. Così come Lazio e Salernitana.

L'accoppiata peggiore in assoluto è quella formata dai portieri di Napoli e Lazio, la loro somma fa 17. A quota 16 Roma e Salernitana, mentre Juventus e Cagliari arrivano a 15, come quelli di Udinese e Torino.