Thuram e Calhanoglu fanno una richiesta esosa a Zhang: "Ho sbagliato a collegarmi con voi" Steven Zhang è stato protagonista di un siparietto esilarante con Thuram e Calhanoglu in diretta su Instagram. I giocatori gli hanno ricordato l'arrivo a parametro zero: "Zero euro, ci hai pagati meno di una pizza. Vogliamo un regalo"

A cura di Ada Cotugno

La festa dei giocatori dell‘Inter non è ancora finita: il giorno dopo i protagonisti della seconda stella nerazzurra si sono riuniti su Instagram in una diretta che ha dato spazio alle parole di tutti i giocatori. Mattatori indiscussi dell'incontro sono stati Hakan Calhanoglu, che ha avuto l'idea di chiamare i suoi compagni di squadra a raccolta sui social, e Marcus Thuram che ha messo in imbarazzo Steven Zhang con una richiesta speciale.

L'attaccante si è presentato in diretta con degli enormi occhiali a specchio per coprire il suo volto segnato dalla mancanza di sonno. Ma il mancato riposo non ha scalfito il suo spirito: a gran voce ha chiesto a Calhanoglu di chiamare il loro presidente per strappargli una promessa davanti a tutti i tifosi in ascolto. E l'ingresso del numero uno dell'Inter è stato esilarante. Dall'altra parte del mondo Steven Zhang ha seguito la partita e i festeggiamenti e si è congratulato con i giocatori presenti con lui.

L'attaccante francese scherzando gli ha tirato una frecciatina: "Pres io e Calhanoglu costati zero euro. Zero euro, la tua macchina è costata di più. Vogliamo un regalo". "Lo sapevo che era un errore entrare in questa live, ho sbagliato a collegarmi con voi", ha risposto ridendo il presidente che ha provato a uscire dal discorso con imbarazzo, "Ma non è vero, non siete costati zero euro". A fare eco a Thuram ci ha pensato anche il turco che ha rincarato la dose sempre con il sorriso: "Un caffè è costato più di noi".

La diretta è proseguita ricordando i festeggiamenti della notte appena passata e Zhang ci ha tenuto a ricordare con orgoglio la forza della sua squadra, lasciandosi andare a un piccolo momento di commozione: "Abbiamo vinto perché abbiamo giocato meglio. Se fossi stato allo stadio mi sarei messo a piangere". L'attimo di serietà è stato immediatamente distrutto da Thuram che dopo un po' ha continuato a pressare il presidente chiedendogli un regalo.

In particolare l'attaccante vorrebbe un particolare orologio, blu proprio come la maglia dell'Inter, una vecchia promessa che gli era stata fatta qualche mese fa. E per rivendicare il suo premio ha ricordato i due affari fatti a parametro zero che gli hanno permesso di costruire la squadra per lo Scudetto: "President, due giocatori zero euro. President, zero euro. Zero euro. Meno di una pizza".