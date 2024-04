video suggerito

Di Cesare in lacrime durante la conferenza stampa del Bari: "Retrocedere sarebbe una tragedia" Valerio Di Cesare si commuove in conferenza stampa parlando del Bari e rivivendo quella finale playoff contro il Cagliari. Il capitano dei biancorossi spiega l'importanza di vincere a Cosenza per evitare una clamorosa retrocessione: "Sarebbe una tragedia".

A cura di Fabrizio Rinelli

Cosenza-Bari valida per la 35esima giornata del campionato di Serie B è molto più di una partita. Valerio Di Cesare, capitano dei pugliesi ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni da quello che sarà un autentico scontro diretto tra due squadre divise da 3 punti e con i Galletti per ora a +2 dalla terzultimo posto che vorrebbe dire retrocessione in Serie C. Un epilogo impensabile per il Bari se si pensa che la scorsa stagione fino al 90′ la squadra di Mignani era in Serie A prima della rete di Pavoletti allo scadere che ha gelato il San Nicola mandando i sardi di Ranieri in massima serie.

Una giornata che Di Cesare non dimentica come si evince dalla domanda che viene posta in sala stampa. Al capitano viene chiesto se il problema del Bari di quest'anno sia stato il miracolo della passata stagione. "Per me quella giornata te la porti dietro per forza di cose – spiega il capitano dei biancorossi -. È andata così e se ripenso a questi 6 anni…". A questo punto Di Cesare sposta la bocca dal microfono e si emoziona. "Ti stai commuovendo" gli chiede qualcuno dalla sala stampa. Con le lacrime sul viso Di Cesare si alza e va via salutato da un applauso generale.

Prima del crollo Di Cesare ha spiegato l'importanza di una vittoria a Cosenza e del momento generale che sta attraversando la squadra e l'ambiente. "Conta il Bari e la salvezza, è vita – ha spiegato -. Retrocedere vorrebbe dire fallire clamorosamente. Sono le solite frasi fatte, ma bisogna andare oltre quello che uno ha. Il Bari si deve salvare per forza". Il capitano dei biancorossi poi prosegue: "Ho sempre portato rispetto verso tutti, sapete cosa provo per questa maglia – aggiunge – Dispiace che escano tante cose dallo spogliatoio, dovrebbe essere un posto sacro".

Contro il Cosenza servono tre punti e Di Cesare cerca di spostare l'attenzione propria sull'importanza di una vittoria. "I giocatori hanno il fuoco negli occhi – ha spiegato ancora – Retrocedere sarebbe una tragedia". Il Bari in questo momento si trova al 16esimo posto a soli 2 punti in più rispetto all'Ascoli terzultimo. Nel mezzo lo Spezia, altra big di questo campionato cadetto dopo diversi anni consecutivi in Serie A, con gli stessi punti dei pugliesi. Di fatto il pareggio interno nell'ultimo turno contro il Pisa ha complicato ulteriormente la situazione del Bari.