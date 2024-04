video suggerito

Gasperini commenta le voci di mercato su Koopmeiners: stoccate al veleno per la Juve e Agnelli Gianpiero Gasperini lancia una frecciata alla Juventus e ad Andrea Agnelli nella conferenza stampa di vigilia della partita di ritorno dei quarti di Europa League contro il Liverpool. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gian Piero Gasperini, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Liverpool in Europa League che vedrà l'Atalanta ripartire dalla vittoria per 3-0 ad Anfield Road di una settimana fa, ha parlato delle voci di mercato che coinvolgono da tempo Teun Koopmeiners: "Sta giocando con l'Atalanta e sta giocando anche molto bene. L'Atalanta è dentro a tre competizioni, ci auguriamo di essere dentro a tutto anche nel prossimo mese. È chiaro che in questo periodo della stagione ci possono essere società meno impegnate nelle coppe e quindi si alimentano queste voci perché altre squadre hanno poco da fare. E magari si chiedono se sia giusto che l'Atalanta sia ai quarti di coppa, così vengono fuori queste cose".

È evidente che le parole del tecnico della Dea siano riferite alle voci di mercato che avvicinano il suo centrocampista alla Juventus e alla frase che pronunciò nel marzo del 2020 l’ex presidente bianconero, Andrea Agnelli, quando parlò così della crescita dei nerazzurri: "Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club".

Una dichiarazione che ai tempi fece arrabbiare tutti l'ambiente atalantino e che a Bergamo non hanno mai dimenticato.

In merito al Liverpool, che è stato sconfitto in casa anche in Premier League, Gasperini ha dichiarato: "Il Liverpool è una grandissima squadra sempre. In questo periodo i campionati vedono risultati strani, tutti danno il 110%. Ma il Liverpool resta una della più grandi squadre al mondo".

Ai microfoni di Sky il tecnico dell'Atalanta si è espresso così sul valore della partita per la squadra bergamasca: "A Liverpool la città ci ha portato bene, speriamo di fare bene anche in casa. Domani forse è la partita più importante della storia dell'Atalanta".