video suggerito

Conceiço a Como ripete il suo rituale col Milan: raduna la squadra e in un minuto spiega tutto Sergio Conceiçao raduna ancora una volta il Milan a metà campo dopo la vittoria di Como. Si tratta di una sorta di rituale che il tecnico portoghese ha ripetuto ancora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un gol di Leao regala al Milan la vittoria in rimonta in casa del Como. I rossoneri, sotto di un gol in virtù del vantaggio firmato Diao, hanno prima pareggiato con Theo Hernandez e poi realizzato il definitivo 1-2 con il portoghese. Tre punti fondamentali per la squadra di Sergio Conceiçao che però deve ancora fare i conti con alcune disattenzioni da sistemare in fretta anche in vista della partita contro la Juventus di sabato. Una sfida che potrà dire molto sul prosieguo della stagione del Diavolo che in questo momento ha comunque vinto una Supercoppa Italiana.

Conceiçao non ha avuto un compito semplice eppure in pochi giorni è riuscito a capire subito i problemi di questo Milan, alzando un trofeo, ma facendo subito fatica in campionato alla prima contro il Cagliari. Dopo il pareggio il tecnico ha radunato in campo tutta la squadra per un discorso ben preciso. Una sorta di rituale per lui visto che anche a Como al termine della sfida del Sinigaglia, Conceiçao ha voluto fermare tutta la squadra sempre sul rettangolo verde per un discorso chiaro. E in poco più di un minuto ha spiegato tutto.

Il discorso di Conceiçao alla squadra sul campo del Como

Sergio Conceiçao non ha perso tempo e voleva che il Milan a caldo avesse la lucidità di analizzare diversi concetti ancor prima di entrare negli spogliatoi. È la filosofia dell'allenatore portoghese che sta cercando di creare un Milan nuovo a sua immagine e somiglianza. Il suo sembra un discorso motivazionale, energico. Cerca di inviare ai giocatori in cerchio un messaggio diretto di forza, di consapevolezza e coraggio trasmettendo la sua idea di calcio ma soprattutto quella grinta che dovrà contraddistinguere i rossoneri da oggi e in futuro.

L'allenatore del Milan impiega poco più di un minuto cercando di guardare negli occhi ogni singolo giocatore. Li scruta, li analizza, provando a spiegare che probabilmente questa vittoria è solo l'inizio di un lungo percorso. Conceiçao ha già cercato di apportare diverse abitudini nello spogliatoio del Milan a partire dal ritiro a Milanello fino alla rifinitura a San Siro come accaduto contro il Cagliari. Un modo per staccare con il passato e creare un Milan che si identifichi sempre di più con la sua persona per poter raggiungere obiettivi comuni.