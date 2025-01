video suggerito

Sergio Conceicao spiega il problema del Milan, tanti video e poco campo: “Non è possibile” Nel dopo partita della vittoria del Milan nel recupero sul Como, Sergio Conceição spiega qual è il suo principale problema in questo momento: “Questa non è una scusa, ma è vero”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it



Il Milan torna da Como con tre punti che fanno risalire i rossoneri al settimo posto in classifica, dopo il recupero del match rinviato per la Supercoppa giocata e vinta in Arabia, ma anche con la consapevolezza da parte del nuovo tecnico Sergio Conceição che il lavoro da fare è ancora tanto. I lariani avrebbero meritato senza dubbio almeno il pareggio: soprattutto il primo tempo del Diavolo è stato davvero brutto. L'allenatore portoghese, che ha rimpiazzato il connazionale Fonseca lo scorso 30 dicembre, non nasconde che è stata una "partita difficile contro una bella squadra", che "una squadra come il Milan non può ogni partita permettere all'avversario di avere 3-4-5-6 occasioni da gol", però poi spiega anche qual è il problema in questo momento dal suo punto di vista: l'impossibilità di ‘allenare' realmente i calciatori.

Sergio Conceição in difficoltà, non può allenare la squadra sul campo: "Solo video e lavagna"

"In partita dobbiamo avere compattezza, dobbiamo avere il timing giusto di pressare l'avversario, la zona, il momento giusto – argomenta Conceição a DAZN nel dopo partita – Su questo, vi dico una cosa, è solo video e lavagna, perché il lavoro sul campo non è possibile, perché dobbiamo recuperare e giocare, recuperare e giocare. Questa non è una scusa, ma comunque è vero, perché una cosa è dire ai ragazzi cosa vogliamo o dobbiamo fare, un'altra cosa è sul campo avere il tempo, nello spazio reale, che è il campo, l'allenamento, passare questi messaggi, lavorare su questo piano".

Il tecnico ex Porto fa il punto poi su ulteriori difficoltà della squadra rossonera, alle prese con problemi fisici di alcuni calciatori. Non c'è solo l'infortunio di Pulisic a preoccupare, ma anche le condizioni di Alvaro Morata, che pure salterà in ogni caso il prossimo match con la Juventus per squalifica: "Anche Morata aveva un po' di fastidio a livello muscolare e abbiamo deciso di non rischiarlo – spiega Conceição, che ha sostituito lo spagnolo nell'intervallo con Abraham – Domani valutiamo gli altri infortunati".