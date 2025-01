Infortunio per Pulisic in Como-Milan, tegola per Sergio Conceiçao: a rischio la gara con la Juve

video suggerito

Brutte notizie per Sergio Conceiçao: Christian Pulisic si è fermato per un infortunio muscolare pochi minuti prima della fine del primo tempo di Como-Milan. L'allenatore rossonero dovrà sostituirlo in vista della ripresa e la presenza del calciatore americano è a rischio per la gara con la Juventus del prossimo turno.

Il numero 11 del Diavolo è rimasto a terra e ha chiesto il cambio per un probabile problema al bicipite femorale: al suo posto entra Alex Jimenez.

Appena prima dell'intervallo Christian Pulisic ha sentito tirare alla gamba sinistra dopo un contrasto e si è fermato: dopo l'intervento dello staff medico l'americano è uscito dal campo e verrà sostituito nell'intervallo. Adesso bisognerà valutare la situazione e capire se il calciatore statunitense può essere a disposizione per la trasferta in casa della Juventus di sabato pomeriggio.

Il club rossonero fornirà informazioni nelle prossime ore, soprattutto perché il Milan dovrà giocare in casa col Girona una partita importantissima per il suo futuro in Champions League e per questo si potrebbero fare valutazioni sul suo impiego non rischiando il jolly offensivo americano a Torino.

In questa stagione Pulisic ha già saltato cinque partite a cavallo tra 2024 e 2025 per un problema al polpaccio ma dopo le ultime uscite sembrava aver ritrovato la sua condizione fisica: allo stadio Sinigaglia arriva un altro stop che potrebbe complicare la stagione dei rossoneri.

Allarme in attacco per Sergio Conceiçao in vista di Juve-Milan

In vista della sfida contro i bianconeri Sergio Conceiçao dovrà fare a meno anche di Alvaro Morata, che è stato ammonito contro il Como ed era in diffida. Se le condizioni di Pulisic sono da valutare, l'assenza dell'attaccante spagnolo è certo. Un attacco quasi da inventare per l'allenatore portoghese all'Allianz Stadium.