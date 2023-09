Come vive oggi Francesco Totti dopo l’addio alla Roma e la separazione con Ilary Come si è trasformata la vita di Francesco Totti dall’addio alla Roma e al calcio giocato. Dal 2017 ad oggi per l’ex campione è cambiato quasi tutto: i suoi interessi, gli investimenti, il suo rapporto con il club giallorosso, la sua vita sentimentale e privata.

A cura di Alessio Pediglieri

Francesco Totti oggi, 46 anni. Si è ritirato dal calcio nel 2017

Il 28 maggio 2017 è una data indelebile per qualsiasi tifoso della Roma perché è il giorno in cui Francesco Totti ha detto addio al calcio giocato. Si giocava Roma-Genoa, terminata 3 a 2 per i giallorossi e Francesco Totti scendeva in campo per l'ultima volta, davanti al proprio pubblico in un Olimpico gremito, in una giornata memorabile non solo per i tifosi giallorossi.

Francesco Totti ha legato la propria carriera calcistica a quella della Roma, in un rapporto indissolubile nel tempo e durato 30 anni, diventandone prima capitano e poi simbolo e bandiera. Ha iniziato nel lontano 1989 tra le fila delle giovanili, salendo in prima squadra nel 1992 senza mai cambiare società. In totale, con i colori giallorossi, Totti ha disputato 619 partite, segnando un totale di 307 gol.

Rifiutando nel corso della sua carriera ingaggi da altre squadre, anche blasonate, sia italiane che estere, Totti ha rinunciato di fatto ad un palmares molto più ricco di quanto ha conquistato in carriera (1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane), non riuscendo mai a vincere un Pallone d'Oro. Considerato tra le massime espressioni calcistiche assolute, legò il suo nome anche a punizioni e rigori calciate in modo magistrale, utilizzando spesso la tecnica del ‘cucchiaio' che lo rese celebre a livello internazionale.

Francesco Totti ha disputato con la Roma 619 partite, segnando un totale di 307 gol

Da quando ha abbandonato il mondo del calcio giocato, la sua vita è piano piano radicalmente cambiata sia da un punto di vista lavorativo, dedicandosi anche ad altre attività, sia da un punto di vista personale, separandosi da Ilary Blasi, cambiando casa e unendosi con la sua attuale compagna, Noemi Bocchi.

La carriera di Francesco Totti in numeri

La carriera calcistica di Francesco Totti inizia a 7 anni quando esordisce con la maglia della Fortitudo per poi passare prima al Trastevere e infine alla Lodigiani. Dove fu notato sia dai dirigenti laziali che romanisti con quest'ultimi che riuscirono a ingaggiarlo dopo un blitz vincente. Da allora, 1989, fu un semplice, costante, crescendo in giallorosso, convocato in prima squadra nel 1992 sotto Vujadin Boskov ed esordendo nel '93 con Carletto Mazzone. Dal '95 divenne titolare della Roma e dal 1998 prese la fascia di capitano.

Il primo riconoscimento sul campo arrivò nel 2000-2001 con la conquista dello Scudetto nella formazione in cui Totti era il vertice del trio delle meraviglie (con Montella e Batistuta). Stagione culminata con la prima Supercoppa Italiana (2001). Altri tre successi arriveranno negli anni successivi con due Coppe Italia consecutive (2007 e 2008) e la seconda Supercoppa (2007). Nel corso del suo massimo splendore, Totti sfiorò anche il sogno del Pallone d'Oro (quinto, nel 2001) e vinse la Scarpa d'Oro (2007).

2007, per Francesco Totti arriva il primo importante riconoscimento internazionale: la Scarpa d’Oro

Fu al centro di lunghe discussioni tra chi lo vedeva come classico trequartista e chi come punta: dotato di squisite doti tecniche, in carriera, Totti non ha mai preferito un ruolo rispetto ad un altro deliziando le platee sia con assist magistrali, sia con gol d'autore mettendo d'accordo sempre tutti sulla sua indiscutibile classe, con cui riuscì a conquistare diversi record (in totale oltre 25) tra cui unico calciatore nella storia del campionato italiano a essere andato in doppia cifra con la stessa maglia in tredici campionati totali e calciatore con più gol segnati in una squadra italiana in tutte le competizioni (307 con la Roma).

In carriera, Totti subì anche un serio infortunio, nel 2007 che lo vide dover saltare parte della stagione a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Che non gli permise di giocare la finale (vinta) di Coppa Italia contro l'Inter, ma non gli impedì di festeggiare in campo, alzando il trofeo. La sua carriera in Nazionale toccò l'apice nella Coppa del Mondo 2006 in Germania, quando si laureò campione, giocando tutte le partite degli Azzurri, da cui si congedò a fine torneo. Epocale durante la sua carriera in Nazionale, rimase il tiro dal dischetto agli Europei 2000 contro l'Olanda quando in semifinale decise di calciare realizzando il gol con il "cucchiaio", un tocco a parabola centrale che beffò il portiere avversario.

L'addio alla Roma e il nuovo ruolo da dirigente

In seguito al ritiro dal calcio giocato, Francesco Totti restò in orbita giallorossa, come gli era stato promesso prima di concludere la carriera e il 17 agosto 2017 è diventato dirigente della Roma. Una carica abbandonata quasi subito, dopo una difficoltosa convivenza che sfociò il successivo 17 giugno 2019 in una definitiva separazione tra l'ex stella e il club. Gli attriti maggiori arrivarono con l'allora proprietario, l'italoamericano James Pallotta che offrì a Totti il ruolo di direttore tecnico che rifiutò, preferendo concludere la sua avventura in società.

Chiusa la carriera ventennale da giocatore, Totti intraprese quella di dirigente giallorosso durata solo 2 stagioni

Quanto ha guadagnato Totti e a quanto ammonta il suo patrimonio

Complicato stimare quanto abbia davvero guadagnato Francesco Totti durante la sua carriera, prima da calciatore e poi da dirigente. Un calore approssimativo si può calcolare attraverso gli stipendi, senza comprendere la cessione dei diritti di immagine, bonus e premi che ha ottenuto durante la sua carriera. Dalla stagione 1996-1997 alla stagione 2016-17, il capitano giallorosso ha incassato dalla Roma 84,25 milioni di euro netti, con una media di 4 milioni di euro netti a stagione.

A questi guadagni si vanno ad aggiungere altri 600 mila euro netti a stagione che Francesco Totti ha percepito in qualità di dirigente giallorosso sotto la gestione di James Pallotta nelle due stagioni 2018 e 2019, per un totale di altri 1,2 milioni di euro netti. In totale, si può dire che Totti abbia incassato una cifra che ha sfiorato i 90 milioni di euro netti, ai quali si devono aggiungere altre entrate importanti derivanti da accordi con gli sponsor, i guadagni attraverso le vittorie in Nazionale e la cessione dei diritti di immagine e altri emolumenti collaterali al suo ruolo di calciatore e icona sportiva.

In carriera, Totti ha guadagnato oltre 80 milioni di euro netti più le entrate provenienti da bonus, sponsor e cessione dei diritti di immagine

Ad oggi il patrimonio complessivo di Francesco Totti dovrebbe ammontare a circa 120 milioni di euro lordi, oltre 80 netti. Il tutto considerando sia i beni immobiliari (con due case a Roma oltre a due ville) sia le società controllate dall'ex campione (nell'ambito calcistico e in quello extra sportivo).

Cosa fa oggi Totti e di cosa si occupano le sue società in Italia

Dopo l'addio al calcio giocato e al ruolo da dirigente nella Roma, Francesco Totti oggi si divide fra la sua agenzia di scouting e le tante iniziative legate al suo nome. L'attività principale è rappresentata dalla Numeber Ten, la holding che fa riferimento alla carriera del calciatore, gestendone i diritti e tutto ciò che ancor oggi ruota intorno ai successi in campo. Poi c'è la Number Five, la quale interviene per i contratti di Totti al di fuori del mondo del calcio. Infine c'è la Ct10 Management, con cui Francesco Totti gestisce nuovi talenti e giovani calciatori, rappresentandoli.

Longarina srl e Immobiliare Dieci, sono invece le due aziende che agiscono per l'appunto nel campo dell'immobiliare, alle quali nel corso del tempo si sono aggiunte la Ft10, il brand ufficiale di Francesco Totti, l'Immobiliare Acilia e Velutonia srl.

Oggi le attività di Totti si dividono tra interessi ancora legati al calcio e investimenti diversificati che vanno oltre lo sport

Le attività imprenditoriali di Francesco Totti in Qatar

Le attività imprenditoriali che coinvolgono direttamente Francesco Totti riguardando anche investimenti all'estero. In Qatar, sede degli ultimi Mondiali di calcio, Francesco Totti si è reso testimonial di diverse campagne pubblicitarie di prodotti legati all'economia italiana ed europea per importantissimi brand. Ma gli interessi principali lontano dal Belpaese riguardano soprattutto la Turchia. Lo storico ex capitano della Roma si è legato recentemente alla clinica "Cosmedica Hair Transplant & Plastic Surgery": un investimento che lo vede sia nel ruolo di testimonial, sia in quello di investitore.

La storia con Ilary Blasi: dal matrimonio alla separazione

La storia d'amore di Ilary Blasi e Francesco Totti è nata quasi per caso, un giorno in cui Francesco Totti accendendo la tv notò per la prima volta Ilary Blasi nei panni di "Letterina" di Passaparola, uno show in onda sulle reti Mediaset e disse subito: "Voglio sposarla". In pieno corteggiamento, oramai di dominio pubblico, il 10 marzo 2002 arriva la prima dichiarazione ufficiale del calciatore che, dopo aver segnato al derby contro la Lazio solleva la maglietta mostrando la maglia con la scritta "6 Unica".

La prima, storica, dedica di Totti a Ilary: è il 10 marzo 2002 subito dopo il gol segnato alla Lazio

Nel 2005, il 19 maggio, arriva il matrimonio, con la fantastica proposta di Totti in un noto ristorante romano e pochi mesi dopo nasce il primogenito, Cristian. Le nozze coinvolsero sia il mondo del calcio sia quello dello spettacolo e furono seguite in diretta TV da Sky (i cui proventi vennero devoluti poi in beneficenza). Anche l'addio di Totti alla Roma è stato un momento che ha confermato Ilary e Francesco una coppia indissolubile con l'ex Capitano della Roma che sfilò per tutto l'Olimpico accompagnato dalla sua famiglia: Ilary e i tre figli Cristian, Chanel, Isabel.

Poi, la crisi e infine la separazione annunciata in anteprima da rotocalchi rosa e di gossip. "La favola di Totti e Ilary alle battute finali?" fu la notizia bomba lanciata da Dagospia il 21 febbraio 2022, sottolineando una lite furiosa avvenuta tra i due durante una gita fuori porta a Castel Gandolfo risalente al 5 febbraio. Sarà l'inizio della fine: Francesco Totti e Ilary Blasi annunciano la separazione l'11 luglio 2022, con due diversi comunicati stampa. "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile", le parole di lui. "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato", quelle di lei. Sullo sfondo, torbide storie di tradimenti e incomprensioni che porteranno gli ex innamorati in tribunale per la divisione dei beni.

Ancora un’altra dolce immagine di Francesco e Ilary insieme: all’Olimpico, il 28 maggio 2017, il giorno dell’addio al calcio giocato

Le cronache raccontano di Ilary che avrebbe prelevato da una cassetta di sicurezza condivisa i preziosi orologi poi reclamati e che l'ex capitano giallorosso avrebbe provato a riottenere nascondendo un centinaio di paia di scarpe e numerose borse della moglie. Rivendicazioni non da poco, che raggiungono cifre a sei zeri per un valore di svariate centinaia di migliaia di euro che hanno portato prima ad un litigio furibondo, poi ad un tentativo di riconciliazione tramite legali, anche per la suddivisione dei beni immobiliari, non ultima la casa all'EUR richiesta espressamente da Ilary Blasi. Non riuscito, con nuove udienze in tribunale per definire la separazione.

La nuova vita di Totti con Noemi Bocchi

Le prime interazioni fra Noemi Bocchi e Francesco Totti risalgono all’agosto del 2021, esattamente l’estate in cui si sono conosciuti, ben prima delle notizie sulla crisi del matrimonio con Ilary Blasi. Furono presentati dall’amico in comune Alex Nuccetelli a un evento di padel in Sardegna, e in quell’occasione, Totti era sull'isola insieme alla ex moglie Ilary Blasi mentre la Bocchi era già separata dal marito Mario Caucci. Ufficialmente, Totti ha sempre affermato che la loro relazione sentimentale è iniziata solamente nel marzo 2022, quando oramai il suo matrimonio si poteva considerare già concluso. Oggi, Noemi e Francesco continuano a stare insieme a tal punto che si parla di un imminente matrimonio.

Francesco Totti e Noemi Bocchi oggi, in una delle tante apparizioni pubbliche dopo l’ufficializzazione della loro relazione

Cristian, Chanel e Isabel: i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno avuto tre figli. Il primogenito è Cristian, nato il 6 novembre 2005, ha seguito le orme del padre iniziando la carriera come calciatore. Ha iniziato ovviamente tra le fila giovanili della Roma ma attualmente milita nella Primavera del Frosinone Calcio. Secondogenita della coppia, Chanel, nata il 13 maggio 2007. Studentessa della Ambrit International School a Roma, Chanel ha un enorme seguito sui suoi account social, sognando di far carriera come influencer. Infine, l'ultima nata, Isabel (2016).

Francesco Totti con due dei suoi figli, Chanel e Isabel. Cristian, il primogenito, gioca oggi nella Primavera del Frosinone Calcio

Il racconto di una vita dedicata al calcio: il libro e la docuserie

Francesco Totti si è raccontato a 360 gradi in un libro, intitolato non a caso "Un Capitano", in cui ha racchiuso tutta la sua storia sportiva e privata. Partendo dal coro dei tifosi della Roma che lo ha accompagnato per quasi 20 anni, nell'autobiografia ha svelato la sua intera carriera, dai primi calci da giovanissimo, fino ai momenti più esaltanti – e quelli difficili – che ne hanno determinato la vita. Raccontanfo anche la sua storia d'amore con Ilary Blasi, che si è intersecata nella narrazione sportiva, come diversi aneddoti due dei quali di enorme rilievo come il rapporto con Cassano e quello che lo ha legato alla Nazionale.

Una storia affascinante, un racconto coinvolgente per uno dei personaggi pubblici più amato, tanto da creare anche un docufilm su Totti uscito a inizio 2022: "Mi chiamo Francesco Totti", il titolo del lungometraggio che ne ripercorre la vita fino al 2017. Il docufilm, realizzato nel 2020 era stato liberamente tratto proprio dall'autobiografia ufficiale dell'ex campione.

"Un capitano", è il titolo della biografia ufficiale che prende spunto dai cori dei tifosi giallorossi

Dove vive Francesco Totti a Roma dopo la casa all'Eur

Dopo che i giudici hanno stabilito che a Ilary Blasi restasse la maxi villa nel quartiere romano Eur, dove ha sempre vissuto con il marito e i figli, Francesco Totti aveva deciso di trasferirsi a Roma Nord, insieme alla sua attuale compagna Noemi. L'ex numero 10 giallorosso aveva scelto di vivere a Vigna Clara, in uno dei comprensori più esclusivi ma recentemente tutto è di nuovo cambiato: Totti avrebbe deciso di ritornare a vivere all'EUR non lontano proprio dalla villa rimasta a Ilary con un obiettivo ben preciso, quello di essere più vicino e a disposizione per i figli.