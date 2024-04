video suggerito

Ndicka ha svolto tutto l'allenamento con la Roma: pronto per il Napoli dopo lo spavento di Udine Evan Ndicka torna ad allenarsi con la Roma dopo il grande spavento di Udine. Il difensore ivoriano ha svolto tutta la seduta insieme ai propri compagni di squadra e potrebbe essere convocato per la sfida contro il Napoli.

A cura di Fabrizio Rinelli

Evan Ndicka pronto per essere convocato per la sfida di campionato della Roma contro il Napoli. Dopo il grande spavento di Udine il difensore ivoriano torna a disposizione di Daniele De Rossi pronto per giocare la sfida in programma domenica alle 18 al ‘Maradona'. Il centrale giallorosso è tornato ad allenarsi insieme ai compagni dopo aver ricevuto l'ok da parte dei medici alla ripresa dell'attività agonistica. Oggi ha svolto l'intera seduta insieme ai compagni di squadra ed è dunque pronto per scendere in campo dopo l'ok ricevuto anche dallo staff medico.

Una notizia importante per De Rossi che, dopo la vittoria nel finale contro l'Udinese arrivata nei 18 minuti rimasti da recuperare proprio per la sospensione del match dello scorso 14 aprile a causa del malore a Ndicka, potrà contare su un altro difensore di ruolo vista l'assenza di Smalling (non al meglio) e Llorente squalificato. Al Maradona per i giallorossi sarà fondamentale andare ancora a caccia di punti per restare in piena zona Champions cercando allo stesso tempo di non concedere al Napoli margine per recuperare.

Ndicka infatti dovrebbe iniziare la partita dalla panchina con l'inedita coppia di centrali che a Napoli dovrebbe essere composta da Mancini e Huijsen. Un'emergenza totale per De Rossi che in pochi giorni dovrà far fronte ai tantissimi impegni tra campionato ed Europa League con le semifinali contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che si avvicinano sempre di più. La Roma di fatto subito dopo la trasferta di Udine per giocare i restanti 18 minuti della partita, è tornata subito ad allenarsi a Trigoria.

Dall'account ufficiale dei giallorossi le immagini dell'allenamento che hanno poi mostrato sul rettangolo verde proprio Ndicka mentre insieme a Smalling ha lavorato a parte anche Romelu Lukaku. Per l'attaccante ancora qualche problema muscolare da smaltire. Facile intuire dunque che contro il Napoli al Maradona l'attacco della Roma potrebbe ancora essere composto da uno tra Azmoun e Abraham con Dybala ed El Shaarawy a completare il tridente offensivo dei giallorossi.