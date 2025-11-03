Serie A
video suggerito
video suggerito

Come sta Dybala dopo l’infortunio su rigore col Milan: gli era già successo, vive un incubo

Le condizioni dell’argentino tengono in ansia la Roma e Gasperini che nel dopo gara dice con certezza per quanto tempo perderà il calciatore. L’esito degli esami strumentali chiarirà la reale entità dell’infortunio e quali sono i tempi di recupero effettivi.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Paulo Dybala sconfortato in panchina dopo il cambio per infortunio.
Paulo Dybala sconfortato in panchina dopo il cambio per infortunio.

Le condizioni di Paulo Dybala dopo l'infortunio muscolare patito calciando il rigore col Milan rendono più amara la sconfitta della Roma a San Siro. Come sta veramente l'argentino lo diranno gli esami strumentali che svolgerà nella giornata odierna, ma l'espressione del calciatore in panchina diceva già tutto: occhi lucidi e sguardo perso nel vuoto, visto seminascosto dalla tuta, in testa quel brutto presentimento e il timore di essersi fatto male come Kevin De Bruyne del Napoli. La dinamica dell'acciacco è la stessa: batte il penalty, avverte una fitta nella parte posteriore della coscia, porta la mano sulla parte dolente, resta immobile e si volta verso lo staff giallorosso per chiamare il cambio. Adesso tutto dipende dall'entità della lesione: se c'è stata e di che grado è aiuteranno (anche) a definire quale tipo d'intervento è necessario. Terapia conservativa o, peggio, intervento chirurgico (a cui s'è sottoposto il belga, ex Manchester City) sono i percorsi obbligati. Il resto è un grande punto interrogativo.

Tre anni fa lo stesso infortunio su rigore: restò fuori per un mese

Altro che Joya, è pura tristezza che porta alla mente quanto accadde tre anni fa, più o meno di questi tempi: si presentò sul dischetto contro il Lecce (ottobre 2022) e, al momento della battuta, avvertì un fitta molto dolorosa. "Male, molto male…", disse Mourinho allora parlando dell'incidente che per oltre un mese (34 giorni) e 9 match mise fuori causa il sudamericano. E oggi? E oggi l'angoscia è la stessa.

L’argentino tocca la parte dolente della coscia dopo il rigore fallito col Milan.
L’argentino tocca la parte dolente della coscia dopo il rigore fallito col Milan.

Quante partita salta Dybala: due sicuramente poi c'è la sosta ma rischia un lungo stop

Il penalty sbagliato è un'apostrofo grigio grigio tra le parole "maledizione" e "che mi è successo?". Ne parlerà lo stesso Gasperini a fine partita, consapevole che nella migliore delle ipotesi non avrà sicuramente a disposizione Dybala né contro i Rangers in Europa League né contro l'Udinese. "È la perdita più importante", dice l'allenatore che era riuscito a cucire addosso al giocatore un ruolo chiave per la manovra offensiva. La sosta è manna dal cielo e fornisce tempo utile ulteriore per guarigione e recupero ma è sempre alta la preoccupazione quando si ferma un giocatore che ha una storia pregressa di disturbi muscolari abbastanza nutrita.

Leggi anche
Gasperini avvilito dopo Milan-Roma: "La cosa peggiore di tutte è l'infortunio di Dybala"
Immagine

Al ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali la Roma ha un calendario molto fitto tra campionato e coppa: il 23 novembre va a Cremona, il 27 ospita il Midtjylland, il 30 riceve il Napoli all'Olimpico, il 7 dicembre vola a Cagliari, l'11 in Scozia per sfidare il Celtic, poi ha Como (15 dicembre, in casa) e Juventus (20 dicembre a Torino) che completano una mese intenso di incontri che scandiscono una fase molto delicata della stagione.

La storia degli infortuni dell'argentino è un calvario

L'infortunio subito da Dybala arriva come un fulmine a ciel sereno: dopo cinque partite consecutive da titolare (in due di esse, contro Vitkoria Plzen e Sassuolo, aveva anche segnato) paga dazio per lo stop. Una botta tremenda per il calciatore che sembrava aver finalmente trovato continuità dopo un avvio di stagione caratterizzato un infortunio alla coscia capitato a metà settembre (20 giorni fuori, 4 gare saltate).

La storia degli infortuni di Paulo Dybala in carriera.
La storia degli infortuni di Paulo Dybala in carriera.

A marzo scorso una lacerazione tendinea chiuse in anticipo il suo campionato (107 giorni di riposo forzato, assente in 10 partite). È stata l'ultima di una lunga serie di problemi che, tanto alla Roma quanto alla Juventus, lo hanno spesso frenato. Le cause? Sempre le stesse: sofferenze muscolari di varia intensità, con adduttori e quadricipiti che lo hanno mollato sul più bello.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Notizie
Roma
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Il Milan batte la Roma, l'Inter espugna Verona: le milanesi si portano a -1 dal Napoli capolista
Perché Fofana non è stato espulso per il tocco di braccio in area contro la Roma, era già ammonito
Gasperini avvilito dopo Milan-Roma: "La cosa peggiore di tutte è l'infortunio di Dybala"
Come sta Dybala dopo l'infortunio su rigore con il Milan: gli era già successo, vive un incubo
Allegri ricorda Galeone: "Dopo mezz'ora di allenamento con lui avevo capito che era diverso"
Perché Bisseck non è stato espulso per aver commesso fallo da ultimo uomo su Giovane in Verona-Inter
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views