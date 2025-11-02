Gasperini avvilito dopo Milan-Roma: “La cosa peggiore di tutte è l’infortunio di Dybala”

Gian Piero Gasperini non fa drammi dopo la sconfitta della Roma in casa del Milan, uno 0-1 che lascia i giallorossi a una lunghezza dal Napoli capolista, in compagnia proprio della squadra di Allegri e dell'Inter. Anzi, se c'è una cosa per cui l'umore del tecnico piemontese non è dei migliori è piuttosto l'infortunio di Paulo Dybala appena dopo aver tirato – e fallito, grande parata di Maignan – il calcio di rigore che poteva pareggiare il match.

Gian Piero Gasperini sull'infortunio di Paulo Dybala: "La cosa peggiore di tutte"

"La cosa peggiore di tutte, al di là del rigore sbagliato che pesa – dice Gasperini ai microfoni di ‘DAZN' – ma pesa ancora di più l'infortunio che ha avuto in quella circostanza calciando il rigore. Quindi adesso dovremo vedere quando può recuperare, sicuramente dopo la sosta. Dispiace perché Dybala stava facendo una serie di partite veramente da grande giocatore qual è, e questa è la perdita più grossa di questa sera".

È sembrato di rivedere pari pari la scena di Kevin De Bruyne durante Napoli-Inter, con l'unica differenza che il belga il suo rigore l'ha segnato. Per il resto, stessa identica scena: anche Dybala si è toccato subito il flessore dietro la coscia, nel suo caso la sinistra, ed è stato costretto alla sostituzione, lasciando il posto a Baldanzi.

Come sottolineato da Gasperini, Dybala – che pure aveva avuto qualche problema fisico anche all'inizio di questa stagione – sembrava aver trovato continuità nelle ultime giornate, contribuendo da punto fermo della Roma alla cavalcata che aveva portato la squadra giallorossa in vetta alla classifica assieme al Napoli. Adesso arriva un nuovo stop che davvero non ci voleva per la ‘Joya', che compirà 32 anni tra pochi giorni, il 15 novembre.

Paulo Dybala calcia il rigore in Milan–Roma e si infortuna al flessore sinistro

Quando tornerà Dybala: appuntamento dopo la sosta per le nazionali

Sicura dunque l'assenza di Dybala nel match di Europa League contro i Rangers in programma giovedì prossimo e anche nella successiva partita di campionato di domenica contro l'Udinese. Poi ci sarà la sosta per le nazionali: Paulo potrebbe rivedersi – in caso di problema non grave – il 23 novembre in casa della Cremonese.