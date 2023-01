Come è andato il primo incontro tra Messi e Mbappé al PSG dopo i Mondiali: francesi spiazzati A quasi un mese dalla finale mondiale tra Argentina e Francia, Kylian Mabppè e Lionel Messi si sono ritrovati di nuovo faccia a faccia nel PSG: ecco com’è andato l’incontro tanto atteso tra le due stelle.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la vittoria ai Mondiali a parte dell'Argentina guidata da capitan Lionel Messi contro la Francia di Kylian Mbappè, tutti si aspettavano il nuovo faccia a faccia tra le due stelle del calcio internazionale una volta rientrati a Parigi, per riprendere il proprio lavoro da compagni di squadra al Paris Saint Germain. Un incontro che aveva destato qualche prurigine fastidiosa soprattutto a seguito di quanto è avvenuto durante i festeggiamenti argentini per la Coppa del Mondo, con il Dibu Martinez che ha ripetutamente sbeffeggiato Mbappè senza che la Pulga sia mai intervenuta a difesa del compagno del PSG.

Un minuto di silenzio nello spogliatoio subito dopo la vittoria ai Mondiali in Qatar. Poi un pupazzo di Mbappè tra le mani da irridere durante il bagno di folla in Argentina. Così il Dibu Martinez si era reso ripetutamente triste protagonista di esultanze fuori luogo che più che celebrare il successo della propria nazionale andavano a denigrare gli avversari di turno, in particolare il più rappresentativo, Kylian Mbappè. E tutto questo sotto gli occhi di un Leo Messi che non ha mai accennato alcunché a difesa del compagno di squadra di club, nel PSG confermando rapporti quantomeno freddi e facendo incalzare illazioni su possibili nuove frizioni all'interno dello spogliatoio francese.

Così, in Francia come in Argentina e altrove nel mondo del calcio, il ricongiungimento tra i due uomini all'interno del PSG è stato atteso con discreta ansia, dopo che da tempo si parla di rapporti cordiali e rispettosi tra le due stelle della società parigina, ma assolutamente scevre di amicizia e complicità come è dimostrato esserci tra Neymar e Messi o tra Hakimi e Mbappé. Proprio questi ultimi due erano tornati ad allenarsi a pochi giorni dalla fine del Mondiale, per poi prendersi un periodo di pausa, con relativa vacanza Oltreoceano a New York, in rigorosa "tenuta anonima", per poi rientrare giovedì scorso al Camp des Loges per riprendere la preparazione.

Proprio questo rientro rappresentava l'occasione per una grande "reunion" tra Kylian Mbappé e Lionel Messi, quasi un mese dopo la finale della Coppa del Mondo tra Francia e Argentina. Per molti la ripetuta presa in giro in particolare di Emiliano Martinez avrebbe dovuto lasciare inevitabili tracce aprendo ad un conflitto interno tra Mbappé e Messi. Supposizioni che sono ritornare alla ribalta il giorno in cui Leo Messi era tornato a Parigi, godendosi il plauso dei propri compagni di squadra con il classico ‘pasillo' d'onore cui non aveva partecipato Mbappè, assente, ma al quale era presente il fratello di Kylian, la cui espressione non aveva preannunciato nulla di buono.

Lo sguardo di Ethan, fratello di Mbappé, nel momento del rientro al Psg di Lionel Messi

Interpellato sull'argomento dopo il match del PSG contro lo Strasburgo, Kylian Mbappé aveva dato un segnale sulla reale situazione: "Ho chiacchierato un po' con lui dopo la finale e mi sono congratulato con lui perché era l'obiettivo di una vita. Per lui come per me, ma io ho fallito. I festeggiamenti? Non sono un mio problema" aveva concluso Mbappè, "non spreco energie in cose così futili". Poi, la vacanza negli Stati Uniti e in Marocco senza incontrare Messi, rientrato al PSG lo scorso 4 gennaio, e il ritorno agli allenamenti di Mbappé solamente nella giornata di 12 gennaio.

Quindi è stato solo di giovedì 12 gennaio che Messi e Mbappé si sono incontrati per la prima volta dopo i Mondiali. Cos'è successo tra le due stelle? Contrariamente a quanto si aspettava la stampa argentina e, soprattutto quella francese niente di clamoroso. Almeno in apparenza. I media transalpini prevedevano nuovi rapporti tesi tra i due giocatori, qualche retroscena particolare che mostrasse ruggini o qualcosa di pruriginoso per soddisfare i più curiosi. Invece ci si è dovuti accontentare di un clima tranquillo, quasi inatteso, con un incontro avvenuto in tutta discrezione, sul quale anche lo stesso PSG ha usato un basso profilo senza darne contesto sui social. Dopo un lungo e caloroso abbraccio, Leo Messi e Kylian Mbappé hanno chiacchierato come se nulla fosse accaduto, sollevando il PSG dall'ennesimo tormentone da spogliatoio farcito da troppe stelle che si offuscano a vicenda: Messi e Mbappè anche se non saranno mai amici fraterni, si sono confermati grandi professionisti, veri campioni sia in campo che fuori.