Spunta il video dell’attimo in cui Mbappé perde i Mondiali, guarda solo Messi: “È così invidioso” Un nuovo video inedito mostra la reazione molto particolare di Kylian Mbappé quando Montiel realizza il rigore decisivo per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali: non riesce a staccare gli occhi da Leo Messi.

A cura di Paolo Fiorenza

È passato quasi un mese dalla finale dei Mondiali vinta dall'Argentina sulla Francia e c'è ancora qualcosa che salta fuori per aggiungere un po' di sapore ad una vicenda che di speziato ha già avuto tanto, dalle celebrazioni fin troppo spinte dei sudamericani alle polemiche interne allo spogliatoio transalpino per il presunto ostracismo nei confronti di Benzema. L'ultimo capitolo riguarda il rapporto molto chiacchierato tra Leo Messi e Kylian Mbappé, protagonisti assoluti dell'ultimo atto del torneo qatariota con due prestazioni stellari.

Molto si è detto su una relazione tra i due che al PSG non è mai decollata sul piano personale, con l'insofferenza di Mbappé per essere ‘schiacciato' dall'asse umano fortissimo esistente invece tra Messi e il suo amico fraterno Neymar. I troppi galli nel pollaio parigino che sono costati il fallimento del progetto di Pochettino adesso mettono a dura prova anche quello di Galtier, che sa che non può fallire la missione Champions League.

I riverberi del rapporto non proprio caloroso tra Messi e Mbappé già si erano colti in un video che li ritraeva esultare uno in faccia all'altro durante la finale dei Mondiali, adesso ne spunta un altro che mostra cosa accadde nell'attimo esatto in cui Montiel insaccò il pallone alle spalle di Lloris trasformando il rigore decisivo per il trionfo dell'Albiceleste. In questo filmato la telecamera è rivolta verso i giocatori francesi e argentini a centrocampo da un'angolazione inedita, diversa da quella diffusa finora, e registra le loro reazioni in quei momenti palpitanti.

Mbappé è accovacciato sperando nell'errore di Montiel, poi – quando capisce che ormai ha perso il Mondiale e non riuscirà a replicare con la Francia il trionfo di Russia 2018 – ha una reazione particolare, diversa da quella dei suoi compagni che si girano dall'altra parte scorati o si accasciano sul terreno di gioco. Lui no. Il campione francese si volta subito verso destra, cercando con lo sguardo Messi: vuole vedere cosa fa il sette volte Pallone d'Oro. È il suo unico pensiero in quel momento, quasi un chiodo fisso. Leo si inginocchia a terra, è emozionato e commosso per aver realizzato il sogno della sua vita, Mbappé continua a fissarlo in maniera istintiva.

L'immagine dura pochi secondi, ma mostra le due facce dello sport, la vittoria e la sconfitta, traslate nelle reazioni di questi due campioni del pallone: la delusione di Mbappé e la gioia di Messi. Quello sguardo rivolto all'argentino ha attirato sul francese parecchi commenti non proprio benevoli, con l'accusa di essere parecchio invidioso del fuoriclasse di Rosario, fino al punto di esserne ossessionato. C'è chi ha invece commentato con feroce sarcasmo: "Mbappé è un privilegiato, ha visto Messi campione del mondo da meno di 10 metri…".