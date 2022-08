Mbappé dà una spallata a Messi, Leo lo guarda attonito: PSG divorato da un male oscuro Un video diventato virale mostra qualcosa che non può lasciare tranquilli dirigenza e tifosi del PSG: con queste basi, ambire ai massimi traguardi è difficile.

A cura di Paolo Fiorenza

Non è così che si può puntare ai massimi traguardi sportivi, certamente non alla Champions League, deve aver pensato scorato il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi – e sopra di lui, arrabbiato per i soldi che spende in stipendi, l'emiro Al Thani – nel vedere l'esplodere in diretta della faida tra Kylian Mbappé e Neymar, galli nel pollaio che ormai non fanno nulla per nascondere la loro competizione interna per dettare legge in campo e in spogliatoio.

E così è paradossale che con un avvio di stagione che ha visto la squadra parigina segnare 14 gol nelle prime tre partite (4-0 in Supercoppa al Nantes, 5-0 e 5-2 rispettivamente a Clermont e Montpellier nelle prime due giornate di Ligue 1), non si parli d'altro che del teatrino tra Mbappé e Neymar per chi dovesse tirare il secondo rigore contro il Montpellier dopo che il francese aveva sbagliato il primo, e ancora dei ‘like' che successivamente il brasiliano ha messo sotto alcuni post che gridavano allo scandalo per il fatto che Galtier avesse detto che era Mbappé il primo rigorista del PSG.

C'è un male oscuro che il club francese non riesce ad eradicare, un'erba maligna che fa sì che una rosa zeppa di stelle non riesca a trasformarsi in una squadra nel senso più pieno della parola. I clan in cui è diviso lo spogliatoio da anni – ne ha pagato le conseguenze l'anno scorso Gigio Donnarumma nei confronti di Keylor Navas, spinto dalla componente sudamericana – sembrano essere ancora lì e c'è un altro episodio avvenuto durante la partita col Montpellier che è stato immortalato dalle telecamere in un video diventato virale.

La scena si è verificata proprio in occasione della diatriba tra Mbappé e Neymar in occasione del rigore conteso. Il francese, che quest'estate ha rinnovato dopo una lunga telenovela auspicando che il brasiliano fosse ceduto, è andato a passo rapido verso il compagno quando lo ha visto afferrare il pallone e andare sul dischetto, per cercare di convincerlo a mollargli la sfera. Tuttavia, mentre si dirigeva da Neymar, Mbappé ha dato una spallata a Messi che si trovava lungo il percorso: lo sguardo del sette volte Pallone d'Oro verso il francese non è quello che vorrebbe vedere chi auspica vittorie del PSG. Del resto, l'argentino è il più stretto alleato di Neymar, col quale lo lega una stretta amicizia dai tempi di Barcellona. Siamo appena ad agosto, ma le premesse sotto la Tour Eiffel non promettono niente di buono.