Tornike Kvaratskhelia in tribuna a guardare suo fratello in campo col PSG dopo un provino col Bayern

Tornike Kvaratskhelia è il fratello di Khvicha, fenomeno del PSG ex Napoli, che poco prima della semifinale di Champions ha sostenuto un provino col Bayern Monaco pronto a ingaggiarlo.

Un altro Kvaratskhelia è pronto a sconvolgere il calcio europeo. Il fratello di Khvicha, ovvero Tornike, a 16 anni è già diventato un autentico oggetto di mercato per cui il Bayern Monaco ha già fatto un primo passo avanti. Il giovanissimo talento georgiano fratello dell'esterno sinistro del PSG ex Napoli, ha infatti sostenuto un provino in settimana con i bavaresi i quali sono rimasti piacevolmente colpiti dalle sue qualità. L'intenzione del Bayern è quella di ingaggiare il giocatore cresciuto – proprio come Khvicha – nella squadra della loro città natale, la Dinamo Tbilisi.

Il raduno al quale ha preso parte il sedicenne georgiano si è tenuto martedì scorso, due giorni fa, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions della prima squadra. Ebbene Tornike ha giocato con la squadra Under 17 del Bayern contro la Global Academy allenata dalla leggenda del club Klaus Augenthaler. Il capo degli osservatori del Bayern, Nils Schmadtke, ha visionato il giovane nazionale georgiano mentre veniva impiegato come ala sinistra, proprio come suo fratello. Tornike ha fatto una buona impressione e ha persino segnato un gol spettacolare durante la vittoria per 3-1.

In attesa di capire se si riuscirà a concludere la pratica di trasferimento, l'esterno diciassettenne è diventato il secondo giocatore della famiglia Kvaratskhelia a unirsi ai bavaresi per un periodo di prova, dopo che Khvicha era stato convocato alla stessa età nove anni prima. Di Tornike si parla già di un giocatore con ampi margini di miglioramento ma con una tecnica sopraffina e anche di un discreto fisico. Il Bayern sarebbe intenzionato a ingaggiarlo subito ma poiché la Georgia non fa parte dell'Unione Europea, il club tedesco potrà ingaggiarlo solo quando compirà 18 anni.

Un prestito adeguato potrebbe aiutare la squadra di Vincent Kompany a non perderlo tra due anni. Una sorta di pre-contratto prima della firma ufficiale. Stessa cosa che il Bayern aveva già vissuto con Khvicha nove anni prima per cui il prestito non andò a buon fine perdendo il giocatore esploso poi a Napoli e poi al PSG. Tornike ieri era ancora a Monaco di Baviera per assistere alla partita del Bayern in Champions proprio contro il PSG di suo fratello il quale si è distinto per un assist sul gol di Dembélé decisivo per la qualificazione in finale dei parigini dopo il punteggio di 1-1.