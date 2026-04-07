Chi è Tornike Kvaratskhelia, il fratello piccolo di Khvicha che in campo sembra il suo doppione

Ha solo 16 anni ma in Georgia tutti parlano di lui: Tornike Kvaratskhelia è il fratello di Khvicha, gioca esattamente come lui e pera di seguire presto le sue orme.

Buon sangue non mente e anche questa volta il proverbio è più che mai valido. Mentre Khvicha Kvaratskhelia spera di poter vincere la seconda Champions League consecutiva Tornike a 16 anni si sta facendo largo nel mondo del calcio impressionando i tifosi per la somiglianza con suo fratello: tutti sono rimasti di stucco a vedere le immagini del giovane calciatore che in campo ricorda in tutto e per tutto il campione georgiano.

È un'ala sinistra ed è stato convocato dalla nazionale Under 17 della Georgia che spera di aver trovato il suo secondo gioiello. Vederlo giocare è un piacere e per molti potrebbe percorrere la stessa strada di suo fratello maggiore che ha svoltato la sua carriera con l'esperienza al Napoli. Contro la Bulgaria ha fatto un gol molto simile a quelli che segna suo fratello, un marchio di fabbrica che potrebbe portarlo presto a fare un salto di qualità.

Il fratello di Kvaratskhelia gioca esattamente come lui

Da tempo è noto che anche il piccolo della famiglia Kvara sogna di sfondare nel mondo del calcio, ma non tutti erano riusciti a vedere le sue qualità. Nella partita Under 17 con la Bulgaria Tornike ha incantato ed è diventato virale il video di un suo gol dove sembra in tutto e per tutto suo fratello. Le movenze in campo sono le stesse e anche il ruolo, dato che anche il 16enne gioca come esterno sinistro. Non ha ancora debuttato tra i grandi ma in nazionale si sta ritagliando il suo spazio.

Quello che più impressiona è la somiglianza a Khvicha e in patria si parla già molto bene di lui. Ha il numero 7 sulla schiena e la specialità della casa sono i dribbling e un tiro forte e preciso: ha giocato con l'Inter Academy e le giovanili della Dinamo Tblisi e in molti credono che potrebbe entrare nel giro della prima squadra nonostante la giovane età. In campo non c'è dubbio, si ispira a suo fratello e il sogno di creare la dinastia Kvaratskhelia è concreto.